A szeptember az iskolakezdés, a korai szőlőfajták szüretének időszaka, nem véletlen, hogy a mustgázról, a szüreti időszak veszélyeiről, illetve a kollégiumokról, azok tűzvédelméről kérdezik az állampolgárokat a katasztrófavédelem aktuális tűvédelmi tesztjében. A kérdésekre adandó válaszokból kiderül, a mustgáz, vagyis a must erjedésekor felszabaduló szén-dioxid halálos veszélyt jelenthet, hiszen nehezebb a levegőnél, a pincékben alulról felfelé terjeszkedve gyűlhet össze, kiszorítva az oxigént a helyiségből. A balesetek megelőzése érdekében gondoskodni kell a pincék megfelelő szellőzéséről, és érdemes gázérzékelő riasztóberendezést is felszerelni. A teszt kollégiumokkal foglalkozó részében a leggyakoribb veszélyforrásokat, azaz a főzést, a különböző elektronikai eszközök töltését, az azokra vonatkozó jótanácsokat ismerheti meg az olvasó, de szó esik a kimenekítést, menekülést segítő piktogramokról is. Ez a tűzvédelmi teszt a katasztrófavédelem honlapján érhető el, ahol minden eddigi is megtalálható.