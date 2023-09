A szervezők egész családokat várnak az eseményre. A rendezvény létrehozásában a kulcsiak segítségére siettek az adonyi borászok, pontosabban a Duna menti Szent Orbán Borrend. Boldog Tamás borász, a borrend ceremóniamestere mutatja be a borrend működését, annak borait. Emellett egy interaktív szüreten is részt vehetünk a segítségével. Vagyis az érdeklődők a szőlő feldolgozását végig követhetik a fürttől a pohárig. Mindenki kipróbálhatja a darálást, a préselést, megkóstolhatja a friss mustot is. A szüret házigazdái a bíró és a bíróné lesznek. Ők vezetik majd a lovas kocsis szüreti felvonulást, a kocsikba bárki ingyen és bérmentve beszállhat, és viszik egy kört a községben.

Ha megvolt a szüret, jöhet a bormustra, Boldog Tamás és a borrend más tagjai az adonyi szőlőhegy új borait kínálják.

A programban láthatjuk a rácalmási Barina néptáncegyüttest, ők játékos mulatságra hívják a kicsiket és a nagyokat. Az előzenét egész délután Mészáros Gábor biztosítja.

A szervezők az adonyi borok mellett a kulcsiakat is be kívánják mutatni, ezért várják a helyi bor- és pálinkakészítőket. A meghívóban így szerepel a felhívás: „Mutassuk meg Kulcs kitűnő borait, pálinkáit!”

Lesz népi játékok parkja, körhinta, asztali játékok, és fejtörők is várják az érdeklődőket.

Mindenképpen említésre méltó kezdeményezés, hogy népviseletben várják a vendégeket a szervezők. Ennek érdekében szüreti ruhákat lehet bérelni.

A ruhákat igényelni és a mustrára jelentkezni Létay Ildikónál (tel: 70/639 0168) lehet. A nap zárásaként nyárbúcsúztató neondiszkón vehetünk részt a hajóállomáson Dj Papossal.