A Mészáros Alapítvány kuratóriuma képviseletében Sisa András elmondta, az alapítvány a havi 50 ezer helyett már 75 ezer forinttal támogatja a fiatalokat, a 4,8-as átlagot elérőket pedig havi 100 ezerrel. Utóbbit tizenegy hallgató teljesítette. Mindez jelzi, hogy az alapítvány fontosnak tekinti a tudás, illetve a fiatalok támogatását a koronavírus-járvány után, az energiaválság és a szomszédban dúló háború ellenére is. Tóth Krisztina, a kuratórium új tagja úgy fogalmazott, az alapítvány legnagyobb sikere a tudás támogatása. Aki ezt, illetve a fiatalokat segíti, a jövőt építi – mondta. A tudás különösen fontos napjainkban, amikor gyorsan kell kezelni a kihívásokat – közölte. Hozzátette, az alapítvány hét év alatt 1200 diákot több mint 700 millió forinttal támogatott, a mostani tanévben 169 fiatalt 121 millió forinttal. Szólt arról is, hogy a Mészáros Csoportnál 30 ezer kiváló szakember dolgozik, a csoport a gazdaság tíz ágazatában van jelen, és számos szegmensben a legkorszerűbb technológiákat alkalmazza. A csoport vállalatai a társadalmi felelősségvállalás tekintetében is élen járnak az országban, emellett elkötelezett Mészáros Lőrinc.

Mészáros Lőrinc, az alapítvány megálmodója

Fotó: Fülöp Ildikó

– Nagyon fontos, hogy Magyarországon működnek olyan vállalatok, amelyek támogatják a fiatalokat, ebben élen jár a Mészáros Csoport, illetve a Mészáros Lőrinc által létrehozott alapítvány – hangsúlyozta Zsigmond Barna Pál. Az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára hozzátette, kiemelten fontos a tehetséggondozás, amelyben a támogatás mellett fontos szerepe van a családnak, a közösségnek, a magyar nemzethez való tartozásnak. Hazánk helyzetéről azt mondta, mindannyiunk felelőssége a szuverenitás megőrzése, legfontosabb a magyar érdekek védelme. Cél a minél több országgal való gazdasági, kereskedelmi kapcsolat kiépítése, a gazdasági növekedés erősítése, melyben alapvető szerepe van az államnak. Az államtitkár kiemelte a szomszédos országokkal való jó kapcsolatot, szólt a közelgő uniós választásokról, az új gazdasági, társadalmi világrendről, az erősödő, felzárkózó országokról, a migrációs, és a demográfiai helyzetről, a kitűnő szerb–magyar kapcsolatról, Kárpátaljáról, a megroppant német gazdaságról, az uniós szankciók kedvezőtlen hatásairól.

A Mészáros Alapítvány VII. konferenciája a fiatalok jövőjét befolyásoló biztonságpolitikai, gazdasági és társadalmi kérdésekre fókuszál. Az alapítványt 2016-ban hozta létre Mészáros Lőrinc azzal a céllal, hogy a Felcsúton, Alcsútdobozon, Vértesacsán, Kajászón, Tabajdon és Vál községben élő, ott állandó lakcímmel rendelkező, a felsőoktatásban tanulmányokat folytató diákokat ösztöndíjban részesítse. A pályázattal elnyerhető támogatás egyik feltétele, hogy az ösztöndíjban részesülő diákok évente egy alkalommal részt vesznek a Mészáros Alapítvány által szervezett komplex programon. A kétnapos konferencia tematikáját idén a fiatalok jövőjét befolyásoló témák szolgáltatják, a többi között az orosz–ukrán konfliktus következményei, az infláció, a mesterséges intelligencia térhódítása, a startupokban rejlő lehetőségek, valamint a média szerepe a személyes brandépítésben.

A vitaindító előadásokra és kerekasztal-beszélgetésekre neves közéleti emberek részvételével kerül sor. Az ösztöndíjasok minden évben beszámolnak tanulmányi és egyéb egyetemi tevékenységeikről, év végén egy prezentációt is be kell adniuk.

A legkiválóbb teljesítményt nyújtó hallgatók külön díjazásban részesülnek. A konferencián kilenc diákelőadó is felszólal, többek között az ökológiai gazdálkodás lehetőségeiről, a járműtervezésben alkalmazott mérnöki csodákról, a hazai épület-energetikai trendekről adnak elő. A Mészáros Alapítvány küldetése a hallgatók anyagi támogatásán túl, hogy segítséget nyújtson a pályakezdőknek. A munkaadók és a leendő munkavállalók közötti kapcsolatteremtés elősegítése érdekében a Mészáros Csoporthoz tartozó vállalatok képviselői mutatják be cégeiket a diákoknak.

Forrás: veol.hu