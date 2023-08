A felületes szemlélő nem is nagyon mondta volna meg elsőre, ki is az ünnepelt a teremben, Ica néni olyan vitalitással van még most is megáldva. Nem tudni, ez minek köszönhető, de gyaníthatóan benne van az is, hogy szeretet veszi körül. Erre a legmarkánsabb bizonyíték, hogy születésnapját is háromszor ünneplik meg. Szombaton a „szűk család” ünnepelt, és mivel sokan nem tudtak eljönni, így csak negyvenöten köszöntötték. Bár az idősek otthonában kis műsorral ajándékozta meg őt az Aranydaru Nyugdíjas Klub, amelynek aktív tagja, ez nem akadályozza őket abban, hogy később is rendezzenek neki egy születésnapi ünnepséget.

Fotó: Laczkó Izabella

A polgármester virágcsokorral, jókívánságokkal és Orbán Viktor miniszterelnök emléklapjával köszöntötte, a jegyző ajándékcsomaggal kedveskedett, a család jelen lévő tagjai, fiai, Morvai Tibor és Morvai Géza, és testvére Gulácsi Teréz hatalmas csokorral köszöntötte a meghatódott Ica nénit. Póla Imréné Ági, az Aranydaru Nyugdíjas Klub elnöke kis műsoruk felvezetéseként azt is elmondta, szeptember 4-én fogják közösen ünnepelni a klubban Ica nénit, méghozzá annyian, hogy az otthonban el sem fértek volna. Ő is egy nagy csokorral adott nyomatékot szavainak. Mivel is kezdhette volna műsorát a dalkör, mint a „Sok születésnapokat vígan megélhess” kezdetű dallal. Egy vers is elhangzott „Szent Ilonka csillaga szálljon e házra, melynek lakosait indítsa vígságba...” kezdettel. Mondani sem kell, minden ének, vers, köszöntés után akadt valaki, aki Ica nénit megölelgette alaposan.

A köszöntések után immár a Youtube-ról egymást követték a születésnapi dalok, majd közösen elfogyasztották a méretes tortát.

Fotó: Laczkó Izabella

Ica nénit a családi ünnepségen fia a saját, erre az alkalomra írt versével köszöntötte: