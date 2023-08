Újabb, és az évben egyben az utolsó állomásához érkezik az önkormányzat szervezésében megvalósuló Kalandpark Fesztivál. A háromnapos eseményen a kilátogatók ezúttal is változatos programkínálatból szemezgethetnek. Szeptember 15-én, pénteken ismét egy filmmel nyílik a fesztivál és folytatódik a nagysikerű színes plédes ingyenes kertmozi, ahol ezúttal is közönségkedvenc filmek lesznek műsoron szombaton és vasárnap is. Szombat délután a dunaújvárosi zenekaroké a főszerep, 14.30 órától a Sevége zenekarfél öttől pedig a Zaphir zenekar lép fel, mindkét koncert ingyenesen látogatható. Este nyolc órakor kezdődik a Tankcsapda nagykoncertje. Vasárnap Kalandparki Kölyökvilága várja a kicsiket és nagyokat.