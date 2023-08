Aquarius, azaz vízöntő, honnan a név?

– Rendre megkérdezik, ám a válasz egyszerű. Anno ’93-ban, amikor átvettük az üzletet, a korábbi tulajdonos e névvel vitte a boltot. Gondoltam, a folytonosság szellemében, jó lesz ez nekünk is.

Váltsuk egyet vissza, miért pont kerékpár?

– A ’90-es évek elején a Cseke Zrt.-nél kezdtem el dolgozni. Tetszett a szabadság, hogy magam alakíthatom a terveket. Sikerült felépítenünk egy jól működő országos hálózatot, aztán a váltás mellett döntöttem. Akkor már volt némi rálátásom az egész piacra. Szinte párhuzamosan nyitottunk egy üzletet Dunaújvárosban és Dunaföldváron is. Végül a dunaújvárosi maradt meg, amelyet a mai napig építgetünk, fejlesztünk – az aktuális erőforrásaink szerint.

Kevés, a rendszerváltás környékén indult családi vállalkozás élt meg harminc évet. Mi a titok?

– Nincs titok. Talán csak annyi, hogy valóban szeretjük, amit csinálunk. A családunk számára a kerékpár egy életforma. A feleségem is gyakorta ebike-kal jár be a munkahelyére Apostagról. A fiam és én is, amint időnk engedi, tekerünk. Folyamatosan követjük az aktuális bringás trendeket. Amit pedig nem tudunk, azt megtanuljuk. A bringasportban óriási fejődés történt a közelmúltban. Igyekszünk tartani a tempót, folyamatosan képezzük magunkat. A dunaújvárosi üzletünkben is az a célunk, hogy minőségi szolgáltatást kapjon a hozzánk betérő, legyen az kerékpár, vagy bármilyen kiegészítő vásárlása, szervizelés.

Nagygenerál – A grúz túrát megjárt Matulai György kerékpárja az Aquarius szervizműhelyében

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Minden a kerékpár mellett szól: fenntarthatóság, környezetvédelem, egészséges életmód…

– A ’90-es évek elején azt mondtam, kb. tíz év lemaradásunk van a nyugati országokhoz képest. Részben sikerült törlesztenünk a hátrányunkat, részben nem. Örömteli, hogy országos szinten is egyre többet foglalkoznak a kerékpáros közlekedéssel. Az utóbbi években számos új biciklis utat adtak át térségünkben is. Az ebike megjelenése sokak számára új lehetőségeket nyitott meg, hiszen azok is nyeregbe pattanhatnak, akinek korábban megterhelő volt 20-30 kilométer letekerése.

Családi vállalkozásoknál gyakran jelent problémát az utódlás kérése. Az Aquarius esetében ki döntött?

– Semmilyen külső nyomást nem tapasztaltam, ám tény, hogy kisgyermekkorom óta kerékpárok között vagyok. E közegben cseperedtem fel, és a mai napig számos kihívással szembesülök munkám során, amely arra motivál, hogy keressük a legjobb megoldásokat – mondta el ifj. Herczeg Ferenc.

Az Aquarius évtizedek óta számos, főként helyi kezdeményezést, sportolót támogat, korábban egy országos hírnévnek örvendő triatlonversenynek is a névadója volt.

– Remek kaland volt számunkra az említett a triatlonverseny. Évről évre sokat tanultunk, ám egy idő után már az a kihívás túlmutatott rajtunk. Kiváló sportembereket ismertünk meg, és egy nagyon jó és motivált csapat dolgozott együtt azokban az években. Az erőforrásainkhoz mérten most is igyekszünk támogatni a velünk kapcsolatban álló sportolókat és utánpótláskorú versenyzőket is.