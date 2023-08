Dunaújváros Közeleg a tanítás első napja, ez alkalomból pedig a BIROK Szabó Magda Tagintézménye ismerkedő napokra invitálta az első évfolyamra érkező gyermekeket. A legkisebbeket múlt héten, augusztus 24-én látták vendégül először, a szeptemberi kezdés előtt pedig még augusztus 29-én, szerdán is találkozhattak a kisdiákok és tanítóik.

Az előzetes ismerkedés lehetőséget teremtett a gyermekeknek arra, hogy feltérképezzék az intézményt, összebarátkozzanak leendő osztálytársaikkal, és megismerjék az iskola dolgozóit, de a csibenapok a szülők számára is megkönnyítik az iskolakezdést. Az iskola-előkészítő első napján a gyerkőcök rajzoltak, sportos ügyességi feladatokat oldottak meg, kézműveskedtek, sőt, a titkárságon is jártak, és az igazgató nénivel is megismerkedtek.

A programokat rengetegen élvezték, és sokan várták, hogy újra ellátogathassanak az iskolába, a csibenapok következő alkalmára – számolt be Farkas Márta, a református iskola igazgatója. Csakúgy, mint az első napon, a kisdiákok legutóbb is sokat játszottak, beszélgettek és az iskola folyosóit is bejárták, hogy szeptemberben már semmi se legyen számukra ismeretlen.

Ebben a tanévben 52 gyermek kezdi az első osztályt, informatika, valamint angol tagozatos osztályok diákjaiként. Az általános iskola igazgatója megjegyezte, idén két új tanító nénit üdvözölhetnek az informatika tagozaton, akikkel a gyerekek szintén megismerkedhettek.