„Mézédes volt a legutóbbi, főnök úr” – fogalmazza meg termékminősítését egy fiatalos, ősz hajú úr robogójáról. A rapid vásárlói ítélet közben Vajda István alsószent­iváni dinnyetermelő pakol. A már évek óta bevett helyén, a Temető utca és Magyar út kereszteződése mellett található parkolóban várja vásárlóit. Akiknek többsége visszajáró vendég. Valaki ütögeti a dinnyét, más érzésből választ…

Vajda István alsószentiváni őstermelő évtizedek óta árulja a saját termesztésű dinnyéjét óvárosban

Fotó: Laczkó Izabella



– Több mint negyven éven át dolgoztam a közeli téeszben, gazdaságban. Ellestem ezt-azt. Az apósom is már dinnyézett, főként a családi kassza gyarapításáért. Már több mint harminc éve, hogy én is belevágtam. Dunaújvárosban korábban számos más helyen is árultam. Az utóbbi pár évben itt kínálom a dinnyét – mondja riportalanyunk, akitől az idei termésről is érdeklődünk: – Vegyes az összkép, a tavalyi aszályos év, az idei már jóval jobban alakult, ám a földeket elnézve még most is kellene az áztató eső. Talán majd a következő napokban lesz, bizakodom.

Csábító a felhozatal

Fotó: Laczkó Izabella



Vajda István elmondta, jelenleg két hektáron gazdálkodik csak dinnyével. Saját palántát is nevel, de Szerbiából is vásárol. – Változnak a vásárlói szokások. Sokan a kisebb, 4-6 kilós dinnyét keresik, ám ugyanarra az ízvilágra vágynak, mint egy tízkilós esetében. Igyekszünk. Most van olyan dinnyénk, ami már sárga bélű, mégis görögdinnye.

Vajda úrnál a görögdinnye kilója 400 forint körül van, bár a közeli diszkontban ennek feléért is vásárolhatunk: – Az üzletláncok más árpolitikát folytatnak. Ha a termelési költségeket, az emberi munkaerőt nézzük, akkor az út menti árusoknál is kialakul egy piaci ár. Én azt tudom biztosítani a vásárlóknak, hogy az aznap hajnal leszedett dinnyét kínálom, frissen.

Még nincs dél, de továbblépünk, hiszen újabb vevők érkeznek – jelezvén, megbíznak Vajda úr széles termékpalettájában.