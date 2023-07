Egy napirendről zárt ajtók mögött határoztak, mégpedig a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet vezetői kinevezéséről: az utólagos tájékoztató alapján Farkasné Vörös Magdolnát bízták meg újabb öt évre az elmúlt időszakban egyre több városüzemeltetéshez kapcsolódó feladattal bővített GESZ vezetésével.

Az Intercisa Múzeum igazgatójának, Farkas Lajos kinevezése idén december 31-én lejár. Emiatt az új vezetői pályázat kiírásáról döntöttek a képviselők.

A személyi kérdéseknél maradva, a közgyűlés elé került dr. Radványi Rezső, a 6-os számú felnőtt háziorvosi körzet orvosának kérelme, miszerint idén november 30-i hatállyal közös megegyezéssel szüntessék meg feladat-ellátási szerződését a praxis működtetésére vonatkozóan. Ezt is jóváhagyták az ülésen.

Folyamatban lévők

Ahogy azt már többször is megírtuk, a Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonságának fejlesztését célzó projektre is még az előző városvezetés nyert el támogatást a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program keretében. A projekt főösszege 860 millióról 918 millió forintra emelkedett, a többlettámogatási igényt pedig biztosította is a Kormány. A lehívott-jóváhagyott tételek alapján módosították ezt a költségvetésben.

Arról is beszámoltunk már, hogy a Miniszterelnökség Aktív Magyarország Programjának részeként mintegy 21 millió forint pályázati támogatást nyert városunk egy kerékpáros pumpapálya létesítéséhez. A mostani ülésen arról határoztak a képviselők, hogy a kivitelezésre három (egy nyírpazonyi, egy szegedi és egy budapesti székhelyű) cégtől kérnek be árajánlatot.

Elidegenítésre jelölték ki a Kossuth Lajos utca 2/B 4/1. szám alatt lévő egyszobás lakást, amelyet nyilvános pályázat útján hirdet meg az önkormányzat. Az ingatlan induló ára 9,5 millió forint, és az a pályázó szerezheti meg a tulajdonjogot, aki a legmagasabb vételi ajánlatot teszi (augusztus 20-ig lehet majd az ajánlatokat megküldeni).

Beáztak az esőtől

Mintegy 10,3 millió forint értékben felújítási munkálatokról is határoztak, mindegyik beázáshoz kapcsolódik. A Családok Átmeneti Otthonában rézsüvédelemre, szikkasztó építésére, illetve a függőeresz és lefolyó csatorna cseréjére 3,9 millió forintot, a Barátság úti kisposta és háziorvosi rendelő tetőszigetelésre 6,4 millió forintot biztosítanak a DVG Zrt-nek.

A Dunaújváros Stadionban is beázás történt, a káresemény helyreállítására a biztosító 4,2 millió forintot utalt. A munkálatokra van már kivitelezői ajánlat, amelynek elfogadásáról határoztak is a mostani ülésen.

Kiadási tételek

A közgyűlés úgy határozott, hogy a vagyoni hozzájárulás mellett a radarnál lévő nagy, felfújható mobilcsarnokot és öltöző konténert (ennek összértéke a napirend szerint 151 millió forint) a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft-be apportálja, hogy ezzel hozza egyensúlyba a társaság saját és jegyzett tőkéjét.

Az egyik napirend arról szólt, hogy a Béke körút 3. számnál egy autós káreseményt okozott. A biztosítója fedezni fogja a helyreállítási költséget, de a kifizetésig biztosítani kell a forrást. A DVG Zrt. 352 ezer forint vállalkozási díjért végzi el a helyreállítási munkálatokat. Viszont az autós biztosítója mindössze 66 ezer forintban állapította meg saját kalkulációja szerint a kárösszeget, így erről még egyeztetések folynak az előterjesztés szerint.

Döntöttek arról is, hogy 804 ezer forint értékben egy defibrillátor készüléket szereznek be, amelyet a Bartók színházban fognak elhelyezni. Továbbá 800 ezer forint értékben két klímaberendezést fognak felszerelni a Pentelei Klubházban.

Szerződések

Mint ismert, az egészségügy reformját célzó kormányzati intézkedések részeként július 1-től a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház veszi át és működteti a területi védőnői szolgálatot. Az ingó- és ingatlanvagyon használatával kapcsolatban elkészítettek már egy tervezetet, amelynek módosítását kérte az önkormányzat. A mostani ülésen jóváhagyták a megállapodást (benne a közüzemi díjak, a szakmai és üzemeltetési költségek elszámolási módjáról).

Együttműködési megállapodást köthet a közgyűlési döntés értelmében a Duna Dog Center Alapítvány és a Dunaújvárosi Óvoda. Mint az a leírásban szerepel, az alapítvány alkalmazásában álló gyógypedagógus a következő nevelési évtől kezdve heti öt alkalommal, napi 6 órában állatasszisztált gyógypedagógiai foglalkozásokat végez a sajátos nevelési igényű gyermekek számára. Mivel ez a napirend sem tartalmazott mellékletet, a foglalkozás esetleges költségét nem ismerjük.

Az önkormányzat 2025. december 31-ig meghosszabbította a DVN Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt-vel fennálló szerződését, a közbeszerzési feladatok ellátásáról. Módosítottak is benne, eszerint idén még továbbra is 840 ezer forint havidíjat fizet a cégnek a város, ám a 2024-es és a 2025-ös évben már 962 ezer forint (plusz ÁFA) havidíjért végzi a cég a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos feladatokat.

Hangnemváltás

Még az év elején fogadta el az Országgyűlés az úgynevezett Békepárti határozatot (az orosz-ukrán háború egyéves évfordulóján), amelynek legfőbb eleme a béke melletti elköteleződés, az orosz katonai agresszió elítélése, illetve Ukrajna önvédelemhez való jogának elismerése. Szita Károly, Kaposvár polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke megküldte valamennyi megyei jogú város polgármesterének ezt, és javasolta, hogy az önkormányzatok is csatlakozzanak a Békepárti határozathoz, vegyék közgyűlésük napirendjére. Mivel a dunaújvárosi önkormányzat ezt ezidáig nem tette meg, Mészáros László kormánypárti képviselő egyéni indítványként nyújtotta be a Békepárti határozatot. Mint azt Pintér Tamás polgármester az ülésen mondta, a béke nem lehet politikai kérdés, ezért el is fogadták a határozatot – a konstruktív hozzáállás abból a szempontból meglepő volt, hogy a júniusi ülésen igen heves vitát váltott ki - a városvezetés részéről - ez a téma.

Sürgősen kellett

A közgyűlési meghívóban eredetileg huszonhét napirend szerepelt, viszont további négy sürgősségi indítványt is felvettek a megtárgyalandók sorába. Az egyik, hogy a Nagy Dunaújvárosi Sportágválasztó (amely szeptemberben lesz) rendezési költségeihez 2,7 millió forintot biztosítanak a szervező Euroshow Kft-nek. A másik napirendi pont alapján 1,7 millió forintot biztosítanak a DVG Zrt-nek arra, hogy a volt vidámparki területen csapadékvíz elvezetési munkálatokat végezzen. Aztán döntöttek arról is, hogy ideiglenes közszolgáltatási szerződést kötnek a Mezőföldvíz Kft-vel a nem közművel összegyűjtött háztartási (szippantott) szennyvíz elszállítására. Ezt a feladatot eddig a DVCSH Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- és Hőszolgáltató Kft. végezte, a szerződés pedig idén június 30-án lejárt. Érdekesség, hogy eddig szólt volna a távhő- és a víziközmű rendszer üzemeltetéséről szóló szerződés is a DVCSH-val, tehát ha nem mondja fel a városvezetés 2021-ben ezt a két szerződést, ekkora automatikusan lejártak volna.

Az utolsó napirendben foglaltak szerint, 1,8 milliárd forint úgynevezett beszállítói faktoring szerződést köt a városvezetés a K&H Bankkal. Jelentős bevételkiesésre hivatkozik az önkormányzat az előterjesztésben és szükségét jelzi a likviditási helyzet fenntartása érdekében külső forrás igénybevételére. ( A fontosabb témákra visszatérünk. - a szerk.)