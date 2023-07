Közismert tény, hogy elég egy embernek ez ügyben szorgoskodnia, az összes többi, a munkáját figyelő, máris nagy gondot vesz a nyakába. Miért úgy csinálja, ahogy? Mit rak bele, és amazokat vajon miért nem? Várjunk csak egy kicsit: aztán meddig fogja főzni, s persze, miféle tűzre hagyatkozik?

Végül a vizsga ténye: vajon milyen lesz a főzet, amit föltálal a nem föltétlen szakértő kóstolóknak… Akiknek a végső ítéletét persze kedvezőbb irányba is lehet segíteni, ha az étkezés előtt, közben, a végén meg leginkább, a megfelelőnek tűnő folyadékokat tölthetnek a minősítők a poharaiba.

A Kis-Duna partján ettől is bonyolultabb lett a helyzet, hiszen nem egy, hanem huszonnyolc bográcsban főttek a finomságok. A hozzájuk tartozó barátok és kritikusok száma ennél fogva igazán imponálóra növekedett. Ennyi induló közül az élen végezni mindenképpen rangot jelentett, tehát az izgalom is egyre nőtt az eredményhirdetésig.

Idilli környezet Fotók: Balogh Tamás

Előbb a zsűri elé kerültek a főzetek

A rangos testület így állt föl: Dávid István volt az elnök, aki a Kele csárda és az Aranyfácán söröző tulajdonosa. Ő aztán hetente több alkalommal is találkozik az efféle kihívásokkal, mint a halászléfőzés. Vele együtt bírált Horváth Zsolt a város polgármestere, aki erre a napra félre tette a rangos státuszát és helyette, mint gyakorlott főző ember, nem kevés tapasztalatát osztotta meg a társaival. Harmadikként Kőszegi Dániel vette föl a nem könnyű hivatalt, aki a családja mellett jó pár évet dolgozott a nevét adó főzet miatt országosan elismert Dunaföldvári Halászcsárdában.

Ez ám a kihívás

A főzők, a szurkolók, de valószínűleg a hozzáértő közönség számára is izgalmas eseménynek számított. Ezen a ceremónián is Kiss Lajos Csaba az egyesület elnöke vette kézbe a dolgokat. A feladatát aznap talán ez koronázta meg, de nem egyszerű út vezetette őt odáig. A rendezvény sikere miatti dicsőségét valószínűleg többen is átvették volna tőle, de a velejáró többhetes előkészítő munka, és a lebonyolítás aznapi, egyszerre mindenhol ott lenni, mindenkit ismerni, beszélgetni vele, és aktuális problémát tüstént megoldani terhét, nem biztos… Tőle ezt is hallottuk:

- Nagyon köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttek a rendezvényünkre vendégeskedni. Az pedig különösen fontos, hogy ezúttal huszonnyolc bográcsban főtt a halászlé abból a halból, amit Dávid István szerezett be nekünk, és aminek a költségét a Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete fedezte. Remek ételek készültek és a Zsűri izgalmas kóstolása után nagyon szoros eredmények születtek.

Jókedvűen

A gasztronómiai esemény mellett egyebekkel is készültek erre a napra

- A délutáni programsorozatban elsőként lépett a színpadra a Löfan Mazsorett csoportja. Fontos szerepet kapott a Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó egyesület is a habpartyval. Igazi fesztiválos erőpróba volt a kötélhúzó és a sörivó versenyünk. Őket Boros Mária és Horváth Attiláné Zsuzsa nótacsokra követte. Utánuk a dunaföldvári Mantra Molotov heawi metal zenekar bemutatkozása, majd a visszatérő kedvenc, az Időutazó Rock Band koncertje következett. Végül a Tomex retro party állt készenlétben - folytatta Kiss Lajos Csaba. Hozzátéve: - A Máltai Szeretetszolgálat ajándékaként egy ugráló vár, mellette sétakocsikázás is várta az érdeklődőket. A Fröccsteraszunkon a Burgundiai Pincesor Egyesület borait kínáltuk a vendéginknek.

A papa receptje szerint

Dávid István a zsűri elnöke hangsúlyozta:

- A mai napon is kiváló ételeket főztek a versenyzők, ezért nagyon szoros volt a verseny, szívesen bíráskodtunk rajta. Az első és a hatodik helyezett között csupán kilenc pont a különbség. Tehát egy kis szerencsével az első hat akár, a győztes is lehetett volna.

Ezeket a finom ételeket alapos bírálatnak vetettük alá. Mindenek előtt elmondom, hogy mindenki finom, ehető ételt készített, gratulálunk hozzá. Közülük szerettük volna a legjobbakat megtalálni. Szempontjaink a szín, az illat és az étel állaga voltak. A színt alapvetően befolyásolta a tavalyi paprika termés színvonala, ami ezen a vidéken a korábbinál egy kicsit gyengébb minőségű lett.

Majd a Zsuzsa tudja

A sorrend így alakult:

6. Kiss János Róbert lett 91 ponttal.

5. Suerwein Ferenc 93-mal.

4. a Sárga Pincésgödör egyesület 94-gyel.

3. Müller Attila 98-cal. Ő nem ismeretlen ezeken a versenyeken, hiszen korábban már a dobogó minden helyezését elérte.

2. Véghi András 100-zal. A Bandi bácsit eddig nem ismertem személyesen, de ezzel a remek halászlével, alaposan bemutatkozott.

1. Antal Henrietta 102 ponttal.

Időutazás

Horváth Zsolt köszöntőjéből idézünk:

"Először is gratulálok a főzőknek. Nehéz volt a döntés, nüansznyi dolgokon múltak a pontszámok. Ahogy az itt jeleskedő főzőemberek, én is amatőrként, de hosszú gyakorló évek után láttam munkához. Ők a legjobbat akarták elkészíteni, mi pedig alaposan megbeszélve az egyes készítményeket, esetleg újra kóstolva őket tettük a dolgunkat. A legjobb tudásunk szerint igyekeztünk elvégezni a feladatunkat. Ez egy nagyon jó hangulatú közösségépítő rendezvény volt. Remélem mindenki megőrzi az itt szerzett kellemes élményeket."

Most kezdődik

Kőszegi Dániel megköszönte a rendezők meghívását és elmondta:

- A családi vállalkozásunkból igazából nem engem illetett volna ennek a szerepnek a betöltése, de én is dolgoztam ebben a szakmában. A sikerünk a párom és az anyósom érdeme, akik a napi munkájukkal fönntartják a dunaföldvári halászlevet az ország gasztronómiai térképén. Pontosan emiatt nem tudtak ma itt megjelenni. Gratulálok a népes mezőnynek, akik nem csak egy bográcsnyi ételt akartak készíteni, hanem a munka közben látva őket, majd a kóstolásnál is érezhettük, hogy a legjobbra törekedtek!