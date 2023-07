Hankó Balázs, a a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján kifejtette:

– A számok azt mutatják, jól működik a megújult felsőoktatás, ami a felvételiben nagyobb szabadságot és felelősséget adott a felsőoktatási intézményeknek. A rugalmas felvételi a magyar gazdaság és társadalom érdekében működik – fogalmazott. Az államtitkár elmondta: A felvettek nagy része várhatóan diplomát is szerez, ugyanis az egyetemekkel olyan minőségi és teljesítmény-elszámolási rendszert alakítottak ki, ami csökkenti a lemorzsolódást és segíti a diplomaszerzést.

Hankó Balázs hozzátette: a 126 449 felvételizőből 94 785-öt vettek fel, és tíz felvett jelentkezőből 8 diák állami ösztöndíjjal kezdi meg tanulmányait, azaz körülbelül 14 ezerrel több diáknak biztosítanak a teljes képzésre vetítve átlagosan hatmillió forint állami ösztöndíjat. Jelentős változás, hogy 43 százalékkal nőtt a vidéki egyetemekre felvettek száma, idén már minden második diákot ilyen intézménybe vettek fel. A Dunaújvárosi Egyetemen 130 százalékkal nőtt a felvettek száma!

A DUE közleményében kiemelte: „Az általános felvételi eljárás során tavaly 586 fő, míg 2023-ban rekordszámú, 1373 hallgató nyert felvételt, ami a tavalyi létszám két és félszerese. A februárban zárult jelentkezés alkalmával egyetemünk már beszámolt arról, hogy 1172 első helyes jelentkezés érkezett. A vonalhúzás során további 200 diák zárta eredményesen a felvételi eljárást és kezdheti meg tanulmányait az intézményben. A Dunaújvárosi Egyetem számára kiemelten fontos a műszaki képzési terület. Ezért is nagy öröm számunkra, hogy az anyagmérnök és gépészmérnök szakra a tavalyi általános eljáráshoz képest több mint háromszor annyi, 371 hallgató nyert felvételt és kezdheti meg a tanulmányait ősszel. Impozáns növekedésről számolhatunk be az informatika területén is. A gazdaságinformatikus és a mérnökinformatikus képzésekre kétszer annyi hallgató nyert felvételt, mint az előző esztendőben. Tovább növekedett a népszerűsége a társadalom- és gazdaságtudományi, továbbá a pedagógusi képzéseknek is - a felvett jelentkezők száma 94 százalékkal emelkedett. A jelentkezési és felvételi statisztikák az elmúlt öt év tükrében folyamatos emelkedést mutatnak. A Dunaújvárosi Egyetem évről évre népszerűbb, az idei év folyamán kiemelkedően nagy számban szavaztak bizalmat a felvételizők az intézménynek.”

Akit nem vettek fel, a most induló pótfelvételi szezonban még újrapróbálkozhat. A pótfelvételire már lehet jelentkezni elektronikusan, de csak egy helyet lehet megjelölni. A pótfelvételi eredményeit várhatóan augusztus végén hirdetik majd ki.