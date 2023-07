Aki járja az utakat, már biztosan észrevette, hogy az egymás mellett elhaladó motorosok köszöntik egymást, láthatóan egy összetartó közösség az egy nyomon közlekedőké. Hogy mennyire így van ez, az tetten érhető volt szombaton késő délután a Béke városrészben, a V2 Motorock Cukrászda környékén, ugyanis itt tartotta aktuális havi összejövetelét a budapesti Citadella Motoros Találkozó.

Fotó: Laczkó Izabella

Hogy miért éppen itt? Mert az ország első, és egyelőre egyetlen motoros tematikájú cukrászdája itt található, és amellett, hogy felhívták a figyelmet arra, hogy túlságosan elszaporodtak a motoros balesetek, a kellemest is összekötötték a hasznossal, ugyanis a cukrászdában ingyen fagylattal várták őket. Amikor a Béke körúton feltűnt az első motoros a végeláthatatlan sor elején, rendőri felvezetéssel, akkor bizony már úgy nézett ki a cukrászda környéke, mintha a találkozó már korábban megérkezett volna, néhány tíz motor már akkor ott parkolt a környéken, és teli volt a kerthelyiség. Már a helyi motorosok is megmozdultak az esemény hírére. Ezekkel kitoldva, összesen talán kétszáz kétkerekű érkezett az eseményre.

Fotó: Laczkó Izabella

Nem kis szám. Nem kis öröm ez a gyerekeknek, no meg a technika rajongóinak, ugyanis – bár ezúttal trike-ok nem érkeztek – nagyon széles spektrumon mozgott a látnivaló gépek kínálata. Aki jól figyelt, felfedezhette az egykor nagyon is hétköznapinak számító Simsont, vagy az ugyancsak csatasorban tartott Pannóniát. Kicsit talán furcsa, de mindkettő élénk kék színben pompázott. Persze akadtak Intruderek, Varadérók, Burgmanok, de feltűnt egy BMW K 75 RT is a sport- és túramotorok között. A motorosok jó fejek, így több parkoló vas nyergében feltűntek a csillogó szemű háromévesek, még olyan is volt, ahol rángathatta az Intruder gázkarját az apróság.