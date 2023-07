Bár a kiállított képek fő témája a bányászat múltja és jelene, számos, más témában készült alkotást is megcsodálhatnak az érdeklődők. Nem csak a téma, de a művészek alkotáshoz használt technikája is változatos volt, így a kreációkon keresztül a képek készítőinek sokoldalúsága is megmutatkozik. A Borsodi Bányászok Területi Tagozata Farkaslyuki Alapszervezetén belül létrejött képzőművészeti kör alkotói a város számára is készítettek egy elbűvölő festményt, amely nem mást ábrázol, mint Somogyi József, Vasmű úton magasodó Martinász szobrát.

Kováts Rózsa, az MMK ügyvezető igazgatója elmondta, a borsodi bányászokkal tavaly alakítottak ki jó barátságot, amikor az intézmény által szervezett V. Pünkösdirózsa Gyermek Néptánc-találkozón a Nekézsenyi Hagyományőrző Pávakör és Citerazenekar muzsikált. A kapcsolatot a kiállítással most mélyíteni szeretnék, valamint a későbbiekben is ápolnák, hiszen tervben van, hogy a következő évben a bányász szervezet fúvószenekarát is meghívják városunkba, valamint szívesen viszonoznák a látogatást, azaz el is utaznának a bányászokhoz a Vasas Táncegyüttessel.

Fotó: Laczkó Izabella

A hétfői kiállítást Szabó Zsolt gazdasági és koordinációs ügyekért felelős alpolgármester nyitotta meg. A megnyitón az alkotók is jelen voltak, Magdics Sára, Krokavecz Nikoletta, Demes Ferenc, Iglai József és Nagy Tamás személyében. Az MMK igazgatója megjegyezte, nagyon régen találkozott ilyen szerény, alázatos, szeretettel teli emberekkel, mint a képzőművészeti kör alkotói, így a velük kialakított jó kapcsolat fenntartása fontos cél. A kiállítás egész nyáron megtekinthető az MMK-ban.