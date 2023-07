Nehéz helyzetben vannak a kisgyermekes szülők mostanában. Sohasem volt könnyű dolguk, de most különösen nehéz. Mire tanítsák a gyereket, minek taníttassák, mire neveljék? A világ oly gyors változásban van, hogy még csak megtippelni sem lehet, hogy milyen közegben válnak majd felnőtté. Tulajdonképpen olyan szakmákban kell majd helytállniuk, amik ma még nincsenek is. A gépek forradalmához hasonlítható talán a változás. Vagy még ahhoz sem. Milyen készségekkel, milyen kompetenciákkal kell felvértezni őket, hogy esélyük legyen a felszínen maradásra? Sok megválaszolatlan kérdés. Egy azonban biztos, emberségre kell nevelni őket, bármi jöjjön is.