A június 22-én tartott sajtótájékoztatón a fejlesztésekre szánt összegeken túl kiderült az is, hogy jelenleg mekkora a Velencei-tó vízállása, milyen eszközök kellettek ehhez és mik a további tervek – írja Déri Brenda társoldalunkon, a feol.hu-n.

Tessely Zoltán országgyűlési képviselő a jelenlegi vízállás előzménye kapcsán elárulta, hogy az állam kezdetben csak a Balatont és Tisza-tavat szerette volna fejleszteni turisztikai programjában, majd később a Velencei-tó is felkerült a ’listára’, így később két körben juthatott hozzá az állami finanszírozáshoz. Először 200 millió forinttal támogatták a Velencei-tó térségét, majd pedig további 180 millió forinttal. Ezt egészítette ki Gárdony önkormányzatának saját 250 millió forintos forrása. – Gárdonynak mind a négy fizetős, valamint a két szabadstrandja is részesült a forrásokból, amelyek közül külön figyelmet érdemel az önkormányzati, hiszen a városvezetés a jelenlegi igen nehéz gazdasági helyzet ellenére is felelősségteljesen gazdálkodott és jelentős összeggel tudott hozzájárulni a fejlesztések finanszírozásához – tette hozzá az országgyűlési képviselő.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Majd Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke a vízállásról árult el részleteket. E szerint a mai napon, azaz június 22-én 105-106 centiméteres vízszintet mértek, ami 20 centivel több, mint tavaly ugyan ezen a napon.

– A 20 centiméteres vízszintemelkedésből 13 centi a Pátkai-víztározó érdeme, hiszen az innen származó vízfeltöltésből származik. Ezen túl, habár pontos számadat nincs, de megközelítőleg 1,5-3,5 centiméter annak a hatalmas és példaértékű összefogásnak az eredménye, amely során civilek, szakemberek és önkormányzatok egymást segítve kitakarították az árkokat és a vízbefolyó rendszert. A 16,5 centiméter vízszintemelkedés tehát egytől egyig az összefogásnak köszönhető. Ez az összefogás amelyre a továbbiakban is szükség lesz, hiszen a mostani állapotok és az elért eredmények még csak a nagy egész kisebb részei – fogalmazott az elnök.

Végül a sajtótájékoztató további részében Tóth István, Gárdony polgármestere felidézte a régi időket, ami egészen a 70’-es évekig kalauzolta vissza a részt vevő hallgatóságot. Elmesélte, hogy mikor élte fénykorát a Park Strand, majd pedig azt is, amikor nagyon úgy tűnt, hogy ideje leáldozott. Aztán szintén az összefogásnak és a dolgos kezeknek köszönhetően lépésről lépésre ismét fejlődött, míg elnyerte jelenlegi állapotát. De, mint a polgármester is mondta: nincs megállás, menni és fejlődni kell!

