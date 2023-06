Az államilag finanszírozott, változatos eseményekkel színesített ötnapos táborban a Dózsa iskolában 24 gyermek és 2 pedagógus volt. Az elhivatott pedagógusok a tábor szervezése során úgy állították össze a programokat, hogy a gyermekek játszva tanulhassanak, szórakozás közben barátkozhassanak és mindeközben felejthetetlen élményekkel gazdagodhassanak.

A Dózsa iskola által szervezett tábor első napján, azaz hétfőn a gyerekek szabadulószobában jártak, ahonnan – bár nem volt egyszerű – sikeresen kijutottak. Emellett a táborozók különféle játékokból álló, közösségépítő foglalkozáson is részt vettek, egy pörgős, táncos játék során mutathatták meg, mit tudnak, valamint kézműveskedtek is.

A következő nap sem volt unalmas a gyerekek számára, kedden ugyanis az agyagozás fortélyaiba vezették be őket. A foglalkozás során remek alkotásokat készítettek az ügyes kezű kisdiákok, nagyon élvezték az agyag formálását. A nap folyamán egy átmozgató néptánc is napirenden volt, de a gyerekek érdekes fizikakísérleteket is kipróbálhattak.

Fotó: Dózsa iskola FB-oldala

Szerdán igazán izgalmas programokkal fűszerezett napon vehettek részt a kisdiákok, ugyanis délelőtt ellátogattak a Digitális Közösségi Alkotóműhelybe, ahol textilnyomó segítségével kreálhattak saját készítésű pólókat, barkácsoltak is, sőt, a 3D-s nyomtatást is kipróbálhatták. Délután az idegen nyelvek kapták a főszerepet. A táborozók angol és német nyelvi foglalkozásokon vettek részt, ahol gyakorolhatták az eddig tanultakat, és új ismeretekre is szert tehettek.

Az utolsó előtti napon sportvetélkedő várta a gyerekeket, majd önismereti foglalkozáson is részt vehettek. Ezen a napon a Dózsa iskola volt tanítványai is visszatértek az intézmény falai közé, a volt dózsások ugyanis zumbát tartottak a táborozóknak.

A tábor pénteken zárult, de addig is a gyerekekre még rengeteg, érdekes esemény várt, köztük egy frissítő kirándulás a Duna-parton, valamint egy pihentető és egyben szórakoztató házimozizás.