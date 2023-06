Élénkül a dinnyefront is medgyesi származással kínált cukor- és sárgadinnyét is árulnak a standoknál – egyelőre még viszonylag borsos áron, kilónként 850–990 ­forintért. A görögdinnye kilóját a legtöbb helyen 490 forintért adják az árusok. A kovászolni való uborka kilóját már 500 forint alatt is beszerezhetjük. Az időjósok szerint a jövő hét végén beköszönt a kovászos uborkát érlelő igazi nyár. Az örök klasszikus nyári kovászos savanyúhoz az új fokhagymát kilóként 1800–2500 forint között kínálják, s hozzá egy csokornyi friss kaprot 150–200 forintért vételezhetünk.