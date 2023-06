Kitüntetés 55 perce

Kisapostag Büszkesége Mente Teréz és Ellenberger Benett

A faluünnepek minden esetben kiváló alkalmat nyújtanak, hogy közösségért, a település hírnevéért kimagaslóan sokat dolgozók munkáját elismerjék. Így történt ez Kisapostag Falunapján is, ahol díszpolgári címet, Kisapostagért díjat, valamint Kisapostag Büszkesége elismerést adományoztak. A Kisapsotag Büszkesége díjat Mente Teréz és Ellenberger Benett vehette át, őket mutatjuk most be.

Horváth László Horváth László

Mente Teréz veszi át a díjat Nagy Attila polgármestertől, Varga Gábor országgyűlési képviselő jelenlétében Fotó: Dienes Andrea

Kisapostag Büszkesége Mente Teréz 2009 óta görkorcsolyázik. A Mozdulj Diák Sportegyesület sportolója. Edzője Salamonné Szabó Éva, de rendszeresen egykori tanárához és itthon, Kisapostagon is sokat gyakorol. Három év kihagyás után 2019-ben visszatért a sportoláshoz azzal a szándékkal, hogy még egy speciális olimpián részt vegyen. Számtalan hazai és nemzetközi versenyen szerzett érmeket. 45 arany, 42 ezüst, és 13 bronzéremmel dicsekedhet. Leginkább a 2011-es athéni ezüstre, a 2012-es hollandiai aranyra és két ezüstre, valamint nem rég Szegeden a Kelet-Európai versenyen szerzett ezüstre büszke. Megszerezte a lehetőséget és résztvevője a június 12-én Berlinben kezdődött speciális olimpiai világjátékoknak. Azt mondta a díj átvételekor, hogy érmekkel és sok tapasztalattal szeretne hazatérni. (Vágya azóta teljesült, egy arany és egy ezüst éremmel, valamint egy negyedik helyezéssel büszkélkedhet. - a szerk.) Jelmondatuk: „Engedj, hogy győzzek, de ha nem győzhetek, hadd küzdjek bátran!” És végül is ez a fontos. A sport megtanít becsülettel küzdeni, emelt fővel veszíteni és a pillanatnyi kudarc felkészít a következő diadalhoz. Kisapostag Büszkesége Ellenberger Benett Benett 2020-ban kezdett megismerkedni a szertorna szépségeivel az ovis torna keretein belül. 2021-ben már a Vasvári Pál Általános Iskola 1/a osztályában találta az élet, ahol tanulmányait torna tagozatosként indította. Azóta is megállja a helyét 4-5-ös bizonyítvánnyal. Az iskola mellett heti hat napban nyolc tornaedzést is végez. A sok munkának gyümölcseként minden versenyről éremmel vagy előkelő helyezéssel tért haza. Csapatban szerzett érmek: III. helyezés a 2023-as XVII. Decathlon Mackó Kupán. II. helyezés a 2021-/2022 évi Diákolimpián. 2022/2023 évi Diákolimpián a Magyar Bajnokság Fiú Kezdő Vidék fordulójában I. helyezést érték el. Korosztályos egyéni összetettben szerzett érmei: II. helyezés 2023-ban a XVII. Decathlon Mackó Kupán a Magyar Bajnokság Fiú Kezdő Vidék fordulójában. I. helyen végzett a XVI. Decathlon Mackó Kupán, a 2022-es dunaújvárosi Pap Zoltán emlékversenyen, valamint a 2022/2023-as Diákolimpián. Ellenberger Benett veszi át a díjat Nagy Attila polgármestertől, és gratulál neki Varga Gábor országgyűlési képviselő is

Fotó: Dienes Andrea

