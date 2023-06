Ráadásul a rendezetlen környezet nem elsősorban esztétikai probléma. Közlekedési szempontból sokkal jelentősebb gondokat vet fel, gondolok itt például a beláthatatlan útkereszteződésekre. De ha már a közösségi média felületeket említettem, úgy tűnik, fordulóponthoz ért az említett téma, most ugyanis a városi kutyás-csoportokban a gazdik (jogos) felháborodásának hangot adó bejegyzései egyre kritikusabb mértéket öltenek. Az alábbiakban olvashatnak néhányat – természetesen név nélkül –, aztán ki-ki levonhatja a konzekvenciát az esettel kapcsolatban.

„Köszönjük a végtelenül profi fűnyírást a városban a mai (pusztán oltásra megyünk dokihoz) látogatásunk egy több mint 20 ezer forintos számlával végződött a toklászok miatt. El sem akarom képzelni, mennyi pénzt fizet a város ezért a pazar munkáért, persze, ha a számlát benyújtanám, még én lennék a világ parasztja és jönne a „mitképzelekmagamról”

Persze a rendelő mellett sikerült összeszedni...”

„Borzasztó állapotok uralkodnak ezen a téren a városban! Lassan már nem merem levinni sétáltatni! Arról nem beszélve, hogy a tetves fűmagtól minden második kutya most belső köhögős! Remek! Számlát már mi is tudnánk benyújtani! Össze kéné őket gyűjteni, és egyszerre oda vinni! Egyből lenne rendezett Duna-part megint!”

„Naponta 10-20 vagy több toklászt szedek ki az én kis yorkimból, nagyon utálom, hogy nincs felszedve a levágott fű maradvány. De az hagyján, most már megint nagy mindenhol, így pláne nem tudom, hova engedhetem már be a kutyámat. Tegnap mi is oltásra mentünk, de előző este furcsa volt a kutyus, mondom, nézessük meg a fülét/orrát. Szerencsére nem volt benne toklász, de erős gyanúm volt rá. Kitartás a te kutyusodnak és jobbulást!”

„Víztorony kutyasétáltató, az a hatalmas gaztenger le lett vágva, aztán ugyanúgy ott hagyva... Halomnyi toklász és a kisebbik baj, ha a cipőd megy vele tele, és nem a kutyád lába, orra. Én nem károgtam az önkormányzat dolgaira szerintem soha, vagy csak nagyon keveset... De ez számomra már-már dühítő. Azt mondják, esik, nincs melós...”

„Bucimnak a mancsát sértette... takarítom a tályogot. Nekem még szerencsém, eü-s vagyok, meg tudom csinálni, nem kell dokit fizetnem. De sajna nem ez az első két hónap alatt. Sok mindent el tudok fogadni… de ezt a rengeteg megdumáló, kifogás hablatyot... miért nem vallják be egyszerűen, nincs rá pénz. Persze, ha egy polgár kertjében van ez, rögtön megy a bünti...”

Kézenfekvő a kérdés: mit tehetnek a dunaújvárosi kutyások, hogy kedvencünket megkíméljék a toklász okozta fájdalmas problémáktól? A szakmai oldalakon, azt írják, hogy próbáljuk elkerülni a gondozatlan füves területeket. Na, de hol vannak ilyenek a városban? Megfejtéseket kérjük a szerkesztőségbe…