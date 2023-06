A panaszos Gombos István független önkormányzati képviselővel együtt érkezett, s vázolták a helyzetet – mivel kérésüket most egyéni indítványként próbálták ismét a városvezetés elé vinni, amelyet Gombos István terjesztett be a közgyűléshez.

A lakók saját erővel is beszállnának

Az Újmajori dűlő Dunaújváros közigazgatási területén található, az újtelepi városrésszel szemközt húzódik, a 6-os számú főút másik oldalán. Mintegy 85 család érintett ezen a zártkerti részen, egyesek állandó jelleggel, életvitelszerűen laknak itt, mások napi szinten járnak ki a saját telkeikre.

Mint azt Kovács Gyula elmondta, ezen a területen jóideje nem történt semmilyen fejlesztés, nincs áram, sem ivó- és szennyvízelvezetés. Teljesen érthető, hogy az ingatlantulajdonosok közművesítést szeretnének, és ezért arra is hajlandók, hogy lehetőségeikhez mérten maguk is hozzájárulnának a kivitelezési költségekhez.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A körzet önkormányzati képviselője megpróbálta

Még a 2019-es önkormányzati választások előtt meghirdettek egy utcagyűlést a vízvezeték kiépítéséről a dűlő egyik felének lakóival, amelyen jelen volt a választókörzet önkormányzati képviselője, a polgármesteri hivatal és az akkori szolgáltató szakembere is. Ott meghallgatták a lakók kérését, ám az ígéretek ellenére előrelépés azóta sem történt.

Aztán 2022 decemberében közgyűlést tartott a városvezetés, amelyen azt a határozatot hozták, hogy átadják a víziközmű vagyont az államnak.

Az Újmajori dűlőn lakók a vízellátást fúrt kutakkal oldják meg, de ez vízivásra nem alkalmas. Éppen ezért indokolt lenne kiépíteni a területen az ivóvíz-hálózatot. Többek között ezt is taglalja az az egyéni képviselői indítvány, amelyet Gombos István nyújtott be a lakóközösség kérésére idén májusban. Ők ugyanis egyedül nem tudnák vállalni a szükséges beruházás teljes költségét, ehhez szerették volna az önkormányzat segítségét, támogatását kérni. Az indítvány ötmillió forintról szólt, amelyet a tervezéshez vagy a kivitelezéshez lehetett volna felhasználni. (a tervek birtokában lehetett volna külső forrásokra is pályázni – a szerk.)

És jött a szünet – bizottságok igen, közgyűlés nem

A közgyűlést megelőző bizottsági üléseken a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság és az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság (amelyek elnöke éppen az érintett körzet önkormányzati képviselője) támogatták is az indítványt. A soron következő közgyűlés napirendjei közé be is került, azonban amikor ehhez a témához értek Dunaújváros MJV polgármestere szünetet rendelt el, a folytatásban pedig elutasították a kérést.

Értetlenül áll a dolog előtt Gombos István független önkormányzati képviselő is – annak ellenére, hogy a jogszabályi környezet eközben módosult –, miként lehet az, hogy a bizottsági üléseken még támogatták az indítványt, így is került napirendre, addig a közgyűlésen már elutasították azt, ráadásul Szabó Zsolt alpolgármester azon cinikus megjegyzésével, hogy forduljanak az állami szolgáltatóhoz.

Lesöpört javaslat – nincs méltányos bánásmód

A víziközmű vagyon átadásának témáját – ahogy fentebb írtuk – még a decemberi közgyűlésen tárgyalta a városvezetés, és a június 15-i közgyűlésen tett és le is söpört indítványt követően még csak most, június 21-én írta alá ezt a víziközmű vagyon átadásáról szóló megállapodást Pintér Tamás polgármester. Gombos István pontosan tudja, hogy az állam felelőssége az átadást követő pótlási fedezet biztosítása, de az átadás után a garantált méltányos bánásmód alapján (GFT) ugyanúgy végre kell(ene) hajtani az elfogadott kötelezettségeket, felújítási munkákat. Talán ezért nem vették figyelembe a bizottságok által is elfogadásra javasolt indítványt? Ez nem, hogy nem méltányos, ez tisztességtelen.

Fotó: Laczkó Izabella

Nem tudják elfogadni – volt és van javaslatuk

Kovács Gyula finoman szólva jóval indulatosabban fogadta a közgyűlési történteket. Csalódottságukat az a tény is tovább fokozza, hogy bár semmilyen fejlesztés, beruházás nem történt ezen a dunaújvárosi területrészen, ennek ellenére a jelenlegi városvezetés megemelt ingatlanadó fizetésére is kötelezte őket (négyzetméterenként 400 forinttal többet kell fizetniük évente, és itt azért vannak nagy családi házas kertek is). Nem meglepő, hogy ha ezt a hozzáállást nem fogják ők sem elfelejteni a következő választásnál.

Vadász Ágnes, az Újmajori dűlő egy másik ingatlanosa azt is megjegyezte, hogy mivel az ő zártkerti részük belterülettel határos, ezért azt össze lehet vonni papíron, és akkor lehetőség lenne pályázat útján forrást találni a kivitelezésekre. A mindenkori városvezetésnek pedig érdemes lenne azon is elgondolkodnia, hogy mivel Dunaújváros rendkívül beépített, terjeszkedni csak a külsőbb részeken lehetne, de ahhoz infrastrukturális beruházások is kellenének, más különben folytatódik az a tendencia, hogy a szomszédos kistelepülésekre költöznek ki a családok.