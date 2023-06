A péntek esti gálán elsőként a Patakparti óvodások Süni csoportja lépett színpadra Jézsóné Németh Éva vezetésével. A népviseletbe öltözött gyermekek fellépése felforrósította az ismét teltházas esemény hangulatát. Ők aztán nem spóroltak sem a műsoridővel, sem az energiájukkal. Beragyogták az őket ünneplőket.

Az óvodások elvarázsolták műsorukkal a közönséget

Ez után a Petőfi emlékév alkalmából meghirdetett versillusztrációs pályázat díjazottjait mutatták be a közönségnek. Az alkotásaikat az épület aulájában állították ki.

A díjazott gyermekek a következők

Az alsósok közül:

1. Egri Laura 4. osztályos,

2. Hajdara Hanna Eufrozina 2. osztályos,

3. Marton Máté Martin 2. osztályos tanuló lett.

Nagy Sándor 4. osztályos diák különdíjat kapott.

A felsősök közül:

1. Boza Emese 7. osztályos (Sáregeresről)

2. Farkas Kata 6. osztályos,

3. Madár Boróka 6. osztályos tanuló lett.

Szirbek Nelli különdíjat kapott.

Gratulálunk a díjazott általános iskolás diákoknak

Őket a helyi Árpád Fejedelem Általános Iskola hiphop csoportja követte, amely megérdemelt sikert aratott.

Az Előszállásért emlékérmet adományoztak

Az önkormányzat által alapított díjra érdemesítetteket Farkas Imre polgármester méltatta, majd ő adta át a díjakat is:

- Lehetőséget biztosítottunk minden előszállási állampolgár számára arra, hogy megtegye az ajánlását és méltatását is beküldje a számunkra. Végül a képviselő-testület választott a javasoltak közülük kettő főt. Róluk a saját emlékeimet idézem föl.

Mráz Jánosné és Farkas Imre polgármester a díjátadást követően

Díjazott: Mráz Jánosné

- Tizenkét éves koromban már címerezni, fattyazni és idegenezni jártam. Ő volt a főnököm, akivel azóta is nagyon jó a kapcsolatom. Sokféle közösségi munkát végez a mai napig, pedig már nem tinédzser. Verseket mond, az idősek klubjába jár, szerves része volt a Ki, mit tud?-oknak.

Bognár Márk Eriknek adja át a díjat a polgármester

Díjazott: Bognár Márk Erik

- Nagyon sokat tett a fiataljainkért. A sport az élete, rengeteget dolgozik érte, és azzal együtt a faluért. Hat-hét évvel ezelőtt odajött hozzám és azt mondta, hogy megpróbálja egy kicsit aktívabbá tenni a sportéletünket. Sikerült neki. Szerencsére akadtak segítői, közöttük a családja is. Csak tessék kisétálni a sportpályára és láthatják az ottani hatalmas változást.

Néptánc

- Az előző kiváló produkciók, majd a lelkes ünneplések után nem voltak könnyű helyzetben a Czuppon Péter által irányított nagyvenyimi és a helyi táncosok, de az előadásukkal ők is elnyerték a lelkes vastapsot és az ovációt. A közönség szíve pláne akkor dobogott igazán, amikor bemutatták a legkisebb előszállási táncosokat, akiknek ez volt az első fellépésük.

A műsor után egybegyűltek felvágták és elfogyasztották a hatalmas ünnepi tortát, amelyet a helyi cukrász, Szabó Ferencné Erzsike készített és ajánlott fel erre a jeles alkalomra.

A Szögletkertben zárták pénteket és töltötték a szombati napot az előszállásiak

A kedvelt találkozóhely pénteken este előbb koncerthelyszínné vált a RockBoksz jóvoltából, majd átcsapott utcabállá a Szamaras zenekar föllépésével. A mulatókat ugyan próbára tette, de elriasztani nem tudta a késő esti eső.

A szombatot pedig akár a barátság napjának is nevezhetnénk. Előbb családi, baráti körökbe gyűltek, finomakat főztek, egymást is szívesen kínálták. Körbe sétálták a parkot, egymásra találtak, jókat beszélgettek és koccintottak, ha volt mire. Kezdéstől zárásig kicsik és nagyok egyaránt változatos színpadi programokat találtak a Szögletkertben. Mindezek hatására mosolygósan telt a napjuk.

Délelőtt a főzőmestereké volt a pálya

Voltak igazi karakterek, akik a kellemes meglepetésre törve a „saját fejük után mentek”, mások alaposan ismerve az asztalukhoz ülőket a bevált kedvenceiket készítették. Mindegyik kapott kritikát és elismerést is bőven. Pénzes Róbert például grillezésre adta a fejét. Elmondta: - Már péntek reggel kipakoltunk, de mai is időben kijöttünk. A reggelit is itt fogyasztottuk el. Csak úgy szolidan, egy kis sült, sonka, kolbász, szalonna, virsli primőrrel. Az ebédhez még szélesítjük a kínálatunkat, hiszen zöldségeket is sütünk. Ugye, hogy jól hangzik? A vendégek zömét délre várjuk, de aki délután érkezik, azt is szívesen látjuk, leszünk vagy harmincan. A jókedvünk nem az italokon fog múlni.

Kiss István a mezőnyből egyedül, vadnyúlpörköltet készített egy kis gombával elbolondítva: - Azért kell bele a gomba, mert a vadnyúl is szereti azt. Mindkét fiam vadász, és tőlük kaptuk őket. Nem siettetem, két és fél órát adtam neki, hogy megfőjön. Amelyik vendégem nem szereti, majd vesz magának helyette hot dogot.

Bóna Károlyné Marika és Kiss István a falunapi főzőversenyen

Bóna Károlyné Marika egy imponáló adag sütit is készített a vendégeknek: _Én is felkészültem, tegnap sütöttem, de mivel linzer, ma is nagyon sikeres lett. Barátsággal készült, és úgy is kínáltam a vendégeknek.

Dr. Ecsedi András a polgárőrökről nevezte el az ételét: - Polgárőr módra egy gombás-vörösboros disznóságot, főtt krumplival készítettem a társaságunknak, akik legalább húszan lesznek. Korán nekiláttam, hogy ebédre elkészüljön. A receptemet hétpecsétes titok fedi.

Akár egy rally depóban, úgy is érezhette az ember magát a helyi Vadkan Racing Team sátra mellett, hiszen a versenyautók és motorok egy részét is kihozták a helyszínre. A csapat és a vezetőjük, Biber Bálint jó szívvel várt mindenkit: - Büszke vagyok a járműveinkre, a vendégségre és arra is, hogy mindent (még a mai ebédet is) közösen hozunk össze. Összetartó csapatunk van. Mindenkit szívesen látunk, akár egy tál ételre is, vagy az itt vetített versenyeink újra megnézésére. Megférnek az utósok és a motorosok egymás mellett. Én például mindegyik járművemet kihoztam erre az eseményre.

Egészségvédelem egy ilyen helyszínen?

A Szent Pantaleon Kórház csapata, valamint a szakmabeli helyi kollégáik karöltve csábították be a sátrukba azokat, akik egészen eddig a délelőttig messze elkerülték az egyébként létfontosságú egészségügyi szűréseket. Az előszállási falunap egyik kedvelt személyisége dr. Bánffy Balázs volt. A falu lakói elismerően beszélnek háziorvosukról, akit legtöbbször még úgy emlegetnek, hogy ő az „új doki”!

- Már egy éve itt vagyok, de az emberek keveset járnak orvoshoz, ami egy jó dolog, mert keveset betegeskednek. Úgy érzem, hogy megtaláltam itt a helyemet, pedig nem háziorvosnak készültem. Pontosan ez tetszett meg, amit itt a Falunapon is tapasztalok. Jönnek velem szemben a gyermekek, a sok felnőtt, és tudom, hogy kit milyen problémával kezeltem korábban, és örülök, hogy problémamentesen találkozhatunk. Megismerve őket sokkal könnyebb a jövőben is a segítségükre lenni. Játékosan valóban akár egészségügyi gyorsszervíznek is mondhatnánk az itt berendezett egészségügyi sátort, ahol a kempingszerű környezet ellenére is komoly munkát végeztünk. A gyorstesztek után tanácsokkal láttuk el, vagy szakorvoshoz küldtük azokat, akiknek arra volt szükségük. Remélhetőleg ez arra inspirálja az embereket, hogy folyamatosan figyeljenek az egészségükre.

Mini vásár és színpadi kínálat

Mini vásárt is láthattunk, de csak úgy az ízéért hozták létre. Nem kellett sóhajtozni a szokásos édességek és az egyszerűbb ajándékok után. Vendéglátóhelyekből is csak annyi volt, hogy mindegyiküknek jusson vendég. A színpadon Rosta Géza kezdte a sort, aki nemes egyszerűséggel fölcsalta megához a legvagányabb gyermekeket, akikkel onnét kezdve közös műsort adtak. A csendesebb programokat kedvelők a hagyományos játszóházak lehetőségét is megtalálhatták. Délután háromig, hiszen akkor szólított a őket a népszerű habparti.

A habpartit mindig nagyon várják a gyerekek

Barna, a Dunaújváros hangja verseny egyik fölfedezettje délután kapott fellépési lehetőséget. Ő a nagy visszatérő volt, hiszen az első tizennégy évét ebben a faluban töltötte. A Honey Jeans Band szép sikert aratott, ám a pálmát minden bizonnyal az őket követő Balássy Betty és Varga Feri vitte az aznapi fellépők közül. A Tűz zsonglőrök pedig az est leszálltára érkeztek, ahogy a tavalyi sikerükkel meghódított rajongóik is. A hagyományos elemeket elkerülve ismét emlékezetes estét adtak a közönségnek.