A Kulcs Községi Önkormányzat elkötelezetten gyermekbarát. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy néhány év leforgása alatt három új játszótér, fitneszpark és extrém pálya is épült a településen. De ez még nem minden, mert június 22-től egy pumptrack, azaz pumpapálya is a kulcsiak szabadidős tevékenységének egyik kedvelt helyszíne lehet.

A szilárd burkolatú körpálya – amely dombokat és döntött kanyarokat tartalmaz – használata közben a bringás nem pedálozással, hanem jól időzített testmozgással (pumpálással) mozgatja a kerékpárt.

Az eseményen jelen volt az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság részéről Vörös Máté, dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő, valamint Jobb Gyula polgármester és az önkormányzat képviselői, továbbá Szabados Imre, a Kulcsi Sport Egyesület elnöke és Mészáros Szilvia pályázatíró.

Az átadón elsőként Jobb Gyula a település polgármestere szólt a résztvevőkhöz.

– Minden megvalósult projektünk átadása nagy öröm számomra, de a gyerekek és fiatalok részére készülők kifejezetten azok. Köszönjük Magyarország Kormányának a lehetőséget, hiszen az Aktív Települések Program részeként futó Országos Bringapark Program pályázati felhívás keretében a település önkormányzata nagyságrendileg 17 millió forintot nyert el az úgynevezett pumptrack, magyarul pumpapálya építésére a kulcsi sportpálya területén. A pályázathoz önerő is szükséges volt, ezt a mintegy 15 millió forintot képviselő-testületünk az éves költségvetésben biztosította. A pálya olyan, változó méretű aszfaltburkolattal ellátott hullámelemekből és kanyarokból álló kör-pálya, amely egyaránt alkalmas kerékpározásra, gördeszkázásra, rollerezésre, görkorcsolyázásra, illetve bármely, saját erővel hajtott, kerekeken gördülő sporteszköz használatára. Remélem, minél többen kipróbálják az eseményt követő verseny során. A sportkoncepcióba álmodott terveink a ma átadott pumpapályával még közel sem értek véget. Szeretnénk a sportpályához kapcsolódóan ezen a csaknem 3 hektáros területen a jövőben egy 800 méteres futókört és teniszpályát is kialakítani, amelynek tudatosan hagytunk szabad területet. Ehhez kapcsolódóan egy járdát is tervezünk egészen a 6-os főútig. Az így elkészült rekreációs területet majd a hosszú távú terveink szerint egy 8-10 kilométeres kerékpár- és sétaút fogja összekötni településünk kiemelkedően szép részeivel.

Fotók: Szabóné Zsedrovits Enikő

A térség országgyűlési képviselője, dr. Mészáros Lajos a következőket mondta:

– Azért tartom fontosnak az ilyen és ehhez hasonló projektek megvalósítását, mert a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségével hozzájárul a kistelepülések vonzerejének megtartásához is. Orvosként, egészségmegőrzési szempontból szintén kiemelkedő jelentőséggel bír, hogy a településen élők lehetőséget kapjanak a rendszeres testmozgásra, sporttevékenységre. Gratulálok a kulcsiaknak, valamint köszönöm Magyarország Kormányának és az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárságnak a támogatást.

Az államtitkárság részéről Vörös Máté a következőket nyilatkozta:

– A projekt 2020-ban kezdődött el a Magyar Turisztikai Szövetség bevonásával. A támogatási filozófiánk kialakításának az áll a hátterében, hogy az 50 százalékos támogatási mérték miatt a megvalósításhoz önrész is szükséges az önkormányzatoktól, így még inkább magukénak érezzék a projekteket. Már négyszer írtuk ki ezt a pályázatot, idén 24 bringapark valósult meg, ezzel együtt már több mint 100 ilyen pálya működik az országban, amely a térségben egyedülálló.