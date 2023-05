Tíz csapat gyülekezett már korán reggel, hogy időben kész legyen a versenymű, melynek a kiírás szerint székely ételnek kellett lennie. Agárdi György pacallevest, Szasza csapat székelykáposztát készített Szabi módra. A vidám nyugdíjasok is kitettek magukért, hiszen csorbalevest, puliszkát, juhtúrós rolót és kávés-mogyorós krémes süteményt hoztak a kulináris megmérettetésre. A Farkaskafalka pacal-csorbalevest készített, míg Gino a Prérin klasszikus székelykáposztával kényeztette a zsűrit és a vendégeket. A Halászkert is indult a saját versenyén székely csirkepaprikással. A Dunaújváros csapat székelykáposztával és töltöttkáposztával indult a győztesnek járó fakanálért.

Fotó: Kallai Felix

A SZA.VA.BA. csapata dobogós harmadik helyet főzött ki magának csorbalevessel és erdélyi tokánnyal. Második lett a Farkasfalka hétvezér tokánya, a képzeletbeli dobogó első fokára Mityusz állhatott mesteri székelyesen elkészített pusztapörköltjével.

Fotó: Kallai Felix

Márkli János, a település alpolgármestere és a zsűri elnöke elmondta, hogy nagyon nehéz volt kiválasztani a három győztes ételt, hiszen bármelyik megállta volna a helyét egy családi ebédnél.

A remek ételek mellé bor is dukál, ezért Juhász Zoltán és Baranya Ilona, a program szervezői borversenyt is hirdettek. A házilag készített nedűk viadalában Törjék József egy vörös és egy fehér borral indult, második és harmadik helyezést ért a versenyben. Idén a legjobb bort Agárdy György készítette. Tepszics Mihály rozéja és Juhász László bora is zamatosnak bizonyult, de dicsőséget idén nem hozott a készítőiknek.

A remek ételek és italok mellé muzsika is járt, Sipos Dávid mulatós dalokat énekelt, melyet szintetizátoron kísért. A jó hangulatot bizonyítja, hogy a vendégek dalra fakadtak az ismerős dallamokat hallva, sőt némelyeket még táncra is vitt a ritmusosan mozgó lábuk.

A székely ételekhez székely kultúra is jár, ezért a helyi Lilaakác Dalkör meghívta az Érdi Bukovinai Székely Népdalkört, hogy igényes műsorával szórakoztassa a közönséget. A szép ruhákba öltözött hagyományőrzők szép dalokat énekeltek, melyek között egy székely mesét is előadott az egyik érdi fiatal lány. A két dalkör produkcióit elismerő taps követte.

Fotó: Kallai Felix

A rendezvény egy szép családi köszöntőnek is helyt adott, hiszen az egyik vendég 70 éves lett. Szép tortát és virágot kapott a kerek évfordulóra.

Fotó: Kallai Felix

Az egésznapos rendezvény jó hangulatban telt, mindenki jól érezte magát, legyen az falubeli, vagy vendég, idős vagy fiatal.

Fotó: Kallai Felix

Fotó: Kallai Felix