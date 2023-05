A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 135 millió forintos támogatásának köszönhetően valósulhatott meg a belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat kiépítése Kulcson a Bartók Béla utcában, a Temető utcában és Deák Ferenc utcában. Az átadó ünnepség szalagátvágási ceremóniáján részt vett dr. Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke, dr. Mészáros Lajos, a térség országgyűlési képviselője és Jobb Gyula, Kulcs település polgármestere.

Fotó: Skobrak Denes

Elsőként Jobb Gyula mondott beszédet.

– Telepünk adottságai nemcsak gyönyörködtetnek, hanem feladatot is adnak. Szép Duna-partunk párját ritkítja, és a dombokkal tarkított településrészek pedig csodás kilátással szolgálnak. De esőzés idején a magasabb területekről lezúduló víz megkeseríti a lakók életét, és csúszásveszélyt is jelent. 2014-ben lettem Kulcs polgármestere, ekkor elsőként a Dózsa György utca lakóinak tettem ígéretet arra, hogy az életüket megkönnyítő csapadékvíz-elvezetést megoldjuk. Ma végre átadhatjuk ezt a fejlesztést, amelynek az első üteme a Bartók Béla, a Temető és Deák Ferenc utca egy részében valósult meg. Mivel komoly problémákról van szó, ezeknek a feladatoknak a megoldására nagy szükség van. Ezért hamarosan kezdődik majd a második ütem, ahol a Deák Ferenc utca többi szakasza és a Dózsa György utca kerül sorra, és az első körhöz hasonlóan a csapadékvíz elvezetésén túl itt is megújul majd a teljes útburkolat is. Az a célunk, hogy a településen mindenhol megoldjuk a csapadékvíz elvezetését, és mindenhol szilárd útburkolat legyen a lakosság életének megkönnyítése érdekében. Köszönöm minden résztvevőnek a munkáját és a kormánynak a forrást.

Fotó: Skobrak Denes

Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke a következőket mondta el:

– Szerényen fogalmazunk akkor, amikor azt mondjuk, hogy Kulcs fejlődik. Ugyanis nehéz nem észrevenni a településre érkezve a fejlesztéseket. Így például az iskola megújulását, amely országosan is jelentős. De a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében készül az egészségügyi intézmény bővítése és az új bölcsőde is. Együtt a két projekt 530 millió forint százszázalékos támogatású, amit az önkormányzat 150 millió forintos saját forrással egészített ki. Tehát összesen 650 millió forintot meghaladó értékű fejlesztés van folyamatban, amely országosan is példaértékű. Köszönetet fogalmazok meg a lakosságnak, az önkormányzati testületnek és az országgyűlési képviselő úrnak.

Ezután dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő szólt a fejlesztés jelentőségéről:

– Kulcson több fejlesztés van folyamatban, de különösen nagy jelentősége van ennek, amelynek ünnepélyes átadására érkeztünk ma. Hiszen a település egyes részei löszös talajra épültek. Tehát a csapadékvíz-elvezetés nem csak az itt élők kényelméért, de a biztonságuk miatt is fontos. Köszönöm a kormánynak a támogatást, és gratulálok a kulcsiaknak.