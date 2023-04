A nagy múlttal rendelkező egyenletmegoldó erőpróbát Némethné Ámon Erika tanárnő álmodta meg még korábbi munkahelyén, a versenyt pedig idén a POK ismét felélesztette.

A felmérő célja nemcsak a matematika népszerűsítése, hanem az is, hogy az intézmény lehetőséget biztosítson a városi és városkörnyéki iskolák tanulóinak tudásuk összemérésére. A párbaj iránt rengetegen érdeklődtek, ugyanis 99 tanuló tette próbára magát a matematikai készségeket felmérő vetélkedőn, a diákok felkészültségét pedig nem kevesebb mint 24 pedagógus biztosította. Az intézmény még 2023 februárjában hirdette meg a versenyt, öt korcsoportban, öt évfolyam számára (7-11. évfolyam), mind egyéni, mind pedig csapatverseny formájában.

Borgulya Zoltán igazgató

Fotós: Szabóné Zsedrovits Enikő

A pénteki eredményhirdetést Borgulya Zoltán igazgató nyitotta meg, a helyezettek okleveleit és nyereményeit pedig Némethné Ámon Erika tanárnő és Baráth Gyula nevelési igazgatóhelyettes adta át.

Az Egyenletmegoldó párbajon mindenkinek egyénileg kellett megfejtenie a feladatokat, az értékelés azonban kétféleképpen zajlott. Az egyéni versenyben minden évfolyamon hirdettek első, második és harmadik helyezettet, a csapatverseny végeredménye pedig az egy iskolából érkező három diák egyéni eredményeinek összeadásából alakult ki, és ez esetben a jelentkező csapatok számától függően osztották ki a helyezéseket. A 8. valamint a 10. évfolyamon minden dobogós helyezést szerzett csapatot, tehát az első három helyezettet díjazták, amíg a 7. és 9. évfolyamon csak az elsők részesültek nyereményben. A 11. évfolyamon különbséget tettek a tagozatos és az úgynevezett „sima” eredmények között, így ott két első díjat osztottak ki.

Baráth Gyula nevelési igazgatóhelyettes adta át a díjakat a helyezetteknek Fotós: Szabóné Zsedrovits Enikő

A vetélkedőn nem csak rengetegen vettek részt, de emellett a versenyzők nagyon jól teljesítettek. Az eredményhirdetésen összesen 37 éles eszű diákot díjaztak, közülük többen az egyéni és a csapatverseny helyezettjei között is szerepeltek.

A nyeremények átadásakor a tanulók eredményeit nem csak emlékül szolgáló oklevéllel és ajándékkal, de motiváló, elismerő szavakkal és kézfogással is díjazták. A helyezetteken kívül az intézmény az összes, versenyen részt vevő, de dobogós eredményt nem szerzett tanuló munkáját emléklappal jutalmazta, emellett pedig a felkészítő tanárok fáradtságos és alapos munkáját is díjazták.

Gratulálunk a helyezetteknek a remek eredményekért és további sok sikert kívánunk!