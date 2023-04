A február 26. és március 12. között 27 diák és 6 pedagógus vett részt az úton, amely során 9-9 tanuló, két turnusban Írországban, Dublinban, a Babel Academy of English szervezésében szerezhetett új ismereteket, amíg egy harmadik csoport Máltára, San Gwann városába, a Gateway School of English kurzusára látogatott el. Két fő témakörrel foglalkoztak a csoportok: a környezettudatosság, fenntarthatóság témájával, valamint a digitális kommunikáció, digitális empátia és internetes zaklatások kérdéskörével. A témák feldolgozása után a tanulóknak egy-egy prezentációt is elő kellett adniuk, természetesen angol nyelven. Azonban nemcsak a diákoknak, hanem a kísérő tanároknak is komoly feladatuk volt.