A legutóbbi ülnökválasztás 2019 tavaszán volt, az ülnökök megbízatása pedig négy évre szól.

Az Országos Bírósági Hivatal az ülnöki megbízatás lejártára figyelemmel felmérte a bírósági eljárások zavartalan működéséhez szükséges ülnöki létszámot, és megállapította, hogy az idei általános ülnökválasztás keretében összesen 1464 ülnököt kell megválasztaniuk a képviselő-testületeknek.

Dunaújváros önkormányzatának a Székesfehérvári Törvényszékre 1 személy, fiatalkorúak büntetőügyében eljáró ülnököt, 2 személy, munkaügyi perekben eljáró ülnökök; a Dunaújvárosi Járásbírósára 4 személy, fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró ülnököt választhat meg.

Az általános feltétel szerint ülnöknek az a 30. életévét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

A fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag pedagógus, pszichológus vagy a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

Az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú, magyar állampolgárok, helyi önkormányzatok, egyesületek jelölik. A fiatalkorúak büntetőügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik. Munkaügyi ülnöknek elsősorban a munkavállalók, munkaadók érdekképviseleti szervezetei tesznek jelölést. A jelöléshez szükséges formanyomtatvány a polgármesteri hivatal jegyzői titkárságáról szerezhető be, illetve a város hivatalos honlapjáról is letölthető. Viszont a kitöltött jelölési nyomtatványokat személyesen kell benyújtani a jegyzői titkárságra április 10-ig.

A megválasztott ülnököket a bíróság elnöke hívja be és osztja be az ítélkező tanácsba.

Tükör Balázs

Fotós: Szabone Zsedrovits Eniko

Tükör Balázs: – Vállalnék ülnöki feladatokat a fiatalkorúak büntetőügyében eljáró bíróságokon. Ezáltal rálátásom lenne, hogy például milyen problémák merülnek fel a felsőbb éves tanulók körében, milyen általános, vagy éppen kirívó esetek a jellemzőek. Az így megszerzett tapasztalatokat pedig prevenciónként alkalmaznám a pedagógusi munkám során.

Vári Éva

Fotós: Szabone Zsedrovits Eniko

Vári Éva: – Engem nagyon érdekel ez a téma, szívesen lennék ülnök például a fiatalkorúakat érintő bírósági eljárások során. Pedagógusként fontosnak tartom, hogy megfelelő legyen a tájékoztatás az adatbiztonsági szempontoknak megfelelően, amiket be is kell tartani. Úgy vélem, hogy az oktatási területen szerzett tapasztalatokat itt is kamatoztatni lehetne.

Für Adrienn

Fotós: Szabone Zsedrovits Eniko

Für Adrienn: – Jómagam nem vállalnék el bírósági ülnöki feladatokat, még akkor sem, ha jelölés vagy felkérés érkezne erre. Egyszerű az indokom hozzá, mert túl nagy felelősségnek tartom. Ha például nem derül ki minden apró részlet egy adott ügy vonatkozásában, akkor félő, hogy esetleg rossz döntést hoz az ember. Ebből a szempontból nehéz lehet az ítélkezés.