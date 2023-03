Magyarország Kormánya 135 millió forinttal támogatta az ercsi tanuszoda megújulását, amihez további 54 millió forintot a tankerület biztosított. Így a 189 millió forintos beruházás során megújult a medencetér, teljesen új uszodatechnikai berendezéseket szereztek be, és szép, modern öltözőket alakítottak ki a helyi iskolához kapcsolódó Baczakó Péter Sportcsarnok tanuszodájában. A kivitelezést a Szegletkő Kft. határidőre és kiváló minőségben készítette el.

2023. március 9-én, csütörtökön reggel 8 órakor az átadó ünnepségen a szalagátvágási ceremónia is rendhagyó volt. Hiszen a 4. b osztály egy része a medencéből követte figyelemmel az eseményeket, és közülük három kisdiák tevékenyen is részt vett a ceremónián. Balogh Rikárdó és Goré Kevin segítségével, Tő­zsér Hanna ercsi kisdiák is átvágta a szalagot, dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő, dr. Molnár Krisztián megyei közgyűlési elnök, Szabó Tamás polgármester, Gólics Ildikó alpolgármester, Szilágyiné Németh Sarolta, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ igazgatója, Orth László Béla, az iskola igazgatója és Nagy László, a kivitelező Szegletkő Kft. ügyvezetője társaságában.

Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke és dr. Mészáros Lajos, a térség országgyűlési képviselője a tanuszodát birtokba vett gyerekek körében

Ezt követően elsőként dr. Molnár Krisztián mondott beszédet.

– Köszönet Magyarország Kormányának a támogatásért, amelynek köszönhetően megvalósult ez a fejlesztés, és köszönet a terület országgyűlési képviselőjének, dr. Mészáros Lajosnak azért a munkáért, amit a térség lakóinak érdekében végez. Külön köszönjük Gólics Ildikó alpolgármester asszonynak a munkáját, hiszen ő kezdeményezte az uszoda felújítását, és neki köszönhető, hogy most idáig eljutottunk. Kívánom az ercsi gyerekeknek, hogy használják örömmel és jó egészséggel a megszépült uszodát, és töltsenek el itt sok kellemes órát!

Dr. Mészáros Lajos ország­gyűlési képviselő a következőket mondta el:

– Bízom benne, hogy az uszoda egykori leromlott állapota miatt kényszerből kimaradt, úszásoktatás nélküli három év hamar behozható lesz majd. Hiszen a gyerekek mozgásra nevelését és az egészséges életforma kialakítását ilyen korai életkorban kell elkezdeni. Ezért van nagy jelentősége az uszoda megújulásának, amelyet köszönök Magyarország Kormányának és a támogatóknak.

Ezután Szilágyiné Németh Sarolta, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ igazgatója szólt a létesítmény megújulásának jelentőségéről a Nemzeti alaptantervben rögzített kötelező testnevelési órák illetve úszás oktatás tükrében.

Végül Orth László Béla iskolaigazgató mondott köszönetet minden közreműködőnek az elkészült uszodáért, külön háláját fejezte ki a tankerületnek a fenntartásért a gyerekek és az iskola nevében.