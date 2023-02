Először is tisztázni kell, hogy nem szó szerint rovarokat eszünk, hanem a rovarokból kivont alapanyagok kerülnek az élelmiszerekbe. A Nébih fent említett felmérése szerint a fogyasztók kevesebb mint öt százaléka fogyasztana szívesen rovarokból készült ételt, több mint hetven százalékuk pedig határozottan elzárkózik a lehetőségtől. Vagyis a rovarok fogyasztásától hazánkban sokan idegenkednek, de anélkül, hogy tudnánk róla, évente átlagosan mindenki körülbelül ötszáz gramm rovart eszik meg úgy, hogy azok bekerülnek az élelmiszerekbe a feldolgozás során.

Két ilyen „népszerű” adalék a kármin és a sellak. Előbbi általában a húsokban, húskészítményekben, édességekben, italokban, valamint lekvárokban van jelen. A piros árnyalatért ugyanis ez a felelős, így ne lepődjünk meg, ha a színezett élelmiszerek kármint tartalmaznak. Az anyag E120 fedőnéven található meg a csomagolásokon. Ezzel szemben a sellak E904 kód alatt fut. (A kármint és a sellakot is a Peruban és Mexikóban őshonos nőstény pajzstetvekből, illetve azok gyantaszerű váladékából nyerik ki, előbbit az élelmiszerek színezésére, utóbbit pedig fényesítésére használják.)

Az emberek nagy részének fogalma sincs arról, hogy mi és mit tartalmaz. Például a gumicukrot jórészt lovak csontjainak porából állítják elő. Egyes kávék, sütik pedig régóta tartalmaznak kárminsavat. A kármin ott van az epres joghurtokban, valamint a piros gyümölcsös a legtöbb esetben a bevonatos cukorkák, drazsék esetében pedig a pirosakhoz használják fel. Kárminsav már korábban is került löncshúsokba, felvágottakba, húsokba – a többi között –, a Pick Harmónia, a Pápai, a Kaiser és a Finonimo húskészítményeibe.

Sellakot régóta fogyaszt az, aki evett már kagyló és csiga formájú csokoládét, Kométa Malabo gyümölcskosarat, Harry Potter Bertie Bott’s Beans ízesített cukorkát, esetleg Szerencsi tökmagos eritrites étcsokoládét. Ne hagyjuk ki a Lindt Swiss Luxury Selection válogatást sem, hiszen ez és a Kinder Schoko-Bons szintén tartalmazza az E904 adalékanyagot.

A fenti információk talán sokakat meglepnek, de félni nem kell ettől: az egészséges szervezetre teljesen veszélytelenek. Az Európai Bizottság a közelmúltban a házi tücskökkel együtt négy további rovarfaj kapcsán adott engedélyt, amit a vállalatok, cégek felhasználhatnak a kereskedelmi forgalomba hozott élelmiszerek ízesítésére, színezésére. Ennek hatására az Agrárminisztérium módosítja is a jelölési rendszert, így a rovarfehérjéket tartalmazó termékeket megkülönböztethetővé kell tenni. Amennyiben tehát valamit le akarunk venni a boltok polcairól, akkor egyértelműnek kell lennie, hogy melyik tartalmaz ilyen adalékanyagot, a rovarfehérjéket tartalmazó termékek jól megkülönböztethetők és elkülöníthetők legyenek a boltok polcain – ezt Nagy István tárcavezető jelentette be korábban.

A Nébih a február elsejei közleményében igyekezett eloszlatni a félreértéseket és leírták, az új élelmiszerek kizárólag szigorú ellenőrzést követően kerülhetnek forgalomba.

Ezen új összetevők biztonságosságának vizsgálatát az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság végzi, a jóváhagyásról pedig egy tagállami képviseletből álló testület hoz végső döntést.

A rovarok használatáról, annak előnyeiről beszélt az agrarszektor.hu-nak Antonovits Bence Dániel rovartenyésztési szakértő. Antonovics az interjúban elmondta, a rovarok kiváló takarmányértékesítő képességének következtében a nevelésükhöz szükséges takarmány előállítása kis földterületen megoldható. A takarmányozás teszi ki az állattenyésztési költségek negyvenöt-hetvenöt százalékát különböző termékek esetén, így javítása a környezetvédelmen túl elsődleges gazdasági szempont is. A szakembertől azt is megtudtuk, hogy nem elhanyagolható az a tény sem, hogy a rovarok koncentráltan tartalmaznak fehérjét: nem ritka a hatvan, de akár hetven százalék feletti fehérjét tartalmazó faj sem, a fehérjetartalmuk pedig nemcsak mennyiségileg, hanem minőségileg is kiváló.

(Forrás: agroinform.hu, penzcentrum.hu, agrarszektor.hu, magyarmezogazdasag.hu.)



Fotós: Szabóne Zsedrovits Enikő

HAVA-MEISITZ IRÉN ZSUZSANNA: Nem szívesen fogyasztana a rovarösszetevőkből álló termékeket. Odafigyel arra, amit eszik, kerüli azokat az ételeket, amikben rovarokból kinyert anyagok találhatók. Tejérzékenysége miatt nagy figyelmet fordít fogyasztási szokásaira, gondosan megnézi, miből áll egy élelmiszer.

Fotós: Szabóné Zsedrovits Enikő

NÉMETH NIKOLETT: – Még nem hallottam arról, hogy sok élelmiszer tartalmaz rovari eredetű származékokat. Számomra azonban ez nem meglepő, hiszen sokszor nem vagyunk tisztában azzal, mit is eszünk. Személy szerint nem vennék ilyen termékeket, nem tartom étvágygerjesztőnek azt, hogy ilyen összetevőket használnak fel.

Fotós: Szabóné Zsedrovits Enikő

ASZTALOS KISS ÁGNES is azok közé tartozik, akiknek fogalmuk sem volt arról, hogy ilyesfajta összetevőkből álló termékek is kaphatók a boltokban. Abban biztos, nem szeretne ilyen ételek fogyasztójává válni, és innentől kezdve figyelni fogja, melyik élelmiszerekhez használnak fel rovarokból kisajtolt adalékanyagokat.