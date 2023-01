A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb inflációs adatai szerint egy koporsós temetés átlagára mintegy 348 ezer forint volt az elmúlt év decemberében, amíg a hamvasztásos 248 ezer forintba került.

Palkovics Katalint, a Magyar Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesületének elnökeként, valamint a dunaújvárosi Kegyelet Kft. egyik vezetőjeként kérdeztük meg a téma kapcsán.

– Semmi furcsállni valót nem látok a KSH közleményében, hiszen az élet minden területén tapasztalunk drágulást. Így ebben az ágazatban is várható volt, ráadásul előre jeleztük is. Az árnövekedés mögött több tényező is áll. Egyrészt az iparág kifejezetten energiaigényes, mert a hamvasztóüzemek energia­szükséglete jelentős. De a költségek kapcsán beszélnünk kell az üzemanyagár növekedéséről is, hiszen a temetkezési vállalkozások rengeteget mennek. Ugyanakkor a drágulásba a szakmában dolgozók bérezése is beleszámít. A temetkezés ugyanis kifejezetten munkaerő-igényes ágazat, nincs lehetőség gépesítésre, a tevékenység mintegy 70 százalékban emberi beavatkozást igényel, ráadásul a nap 24 órájában rendelkezésre kell állni, akár ünnepnapokon is. Mindezek ellenére az áremelkedés mértéke messze nem haladja meg a költségnövekedés mértékét – mondta el Palkovics Katalin, majd a spórolás lehetőségéről megfogalmazott kérdésünkre így folytatta:

– Érdemes előre tájékozódni, hiszen a temetkezés nem hétköznapi, de semmiképpen nem mindennapi esemény. Nagyon széles a piac, nagyon sokféle temetés elérhető és mindez széles árskálán. Mindenképp azt javaslom, hogy ne kezeljük tabuként az elmúlást és vele a temetést. A végtisztesség megadására fel lehet készülni akár egy hosszabb krónikus betegség okán, így nem éri majd sokkhatásként a gyászolókat az ügyintézés során. A másik, amit ennek kapcsán javasolhatok: az öngondoskodás. A mai individualista világ csak a jót szeretné mindenből megélni, és az elkerülhetetlent nem tudatosítja magában. Amíg régen minden idős ember féltve őrizte a temetésére szánt összeget, ez ma már nem jellemző. Azonban számtalan lehetőség kínálkozik manapság is arra – például a biztosítások, speciális célú megtakarítások –, hogy ne a hozzátartozóknak kelljen egy összegben kifizetniük a temetés költségét – mondta Palkovics Katalin, majd így folytatta:

A mi kultúránkban sajnos még mindig tabu beszélni arról, hogyan szeretnénk lezárni a földi életünket

– Már többször elmondtam, hogy a mi kultúránkban sajnos még mindig tabu beszélni és rendelkezni arról, hogyan és miképp szeretnénk lezárni a földi életünket, és mivel tabu, így a hozzátartozók is sokkal nehezebben tudják feldolgozni a gyászt. Ez a téma csak a halottak napján kerül szóba, mert az emberek általában nem szeretik. Pedig az életünk kikerülhetetlen része az elmúlás. Saját praxisomban tapasztalom például, amikor három testvér az ügyintézés során teljes tanácstalanságban tanakodik arról, hogyan legyen a szülő eltemetve, mert nem tudják, mit szeretett volna. Majd, amikor a hamvasztás mellett döntenek és egy szomszédtól megtudják, hogy az elhunyt mennyire félt a tűztől, hatalmas lelkifurdalást okozott nekik. Ilyesmi később akár mentális betegségek kialakulásához is vezethet. Tapasztalatom alapján a 70 éves korosztály bizony szeretne a temetésükről néha beszélni, és gyakran pont a családtagok kerülik ki a témát valamilyen indokkal, pedig egyszer meg kell hallgatni őket. Igenis beszélni kell az elmúlásról!