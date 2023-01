A település mindig is a régió egyik jelentős – egykor járási székhelyként is működő – közössége volt. Ronyecz Péter polgármestert kértük az elmúlt év összegzésére.

– Évtizedek óta takarékosan gazdálkodó önkormányzatunk a bizonytalansággal, sok helyütt megszorításokkal sújtott 2022-es évet is pozitívan búcsúztatta. Nem volt szükség korlátozó intézkedésekre, volt ellenben béremelés és számos jelentős fejlesztés is.

Így a Magyar Falu Program keretében közel 16 millió forint forrásból az önkormányzati tulajdonban lévő szolgálati lakást újítottuk fel. Szintén a programnak köszönhető támogatásból önkormányzati tulajdonban lévő járdák is megújulhattak. Ez a fejlesztés a Spar áruház parkolója melletti járdaszakaszt érintette, amely az eddig igen balesetveszélyes betonlap burkolat helyett térburkolatot kapott, valamint ki is szélesítették mintegy 80 négyzetméternyi területen – fejtette ki az adonyiak első embere. Majd a TOP keretében megvalósult jelentős sikerről számolt be.

– Egyrészről a közcélokat szolgáló sport- és szabadidőközpont kiépítésére nyílik a városnak lehetősége, mintegy 100 millió forint támogatásból. Ennek során a kastély parkban futópálya kialakítására nyílik majd lehetőség, e tekintetben jelenleg a közbeszerzési eljárással a kivitelező kiválasztása zajlik. Másrészről mintegy 410 millió forint forrásból minibölcsőde készülhet a településen a jelenlegi óvodával szemben. Ez az építkezés a kiviteli tervek alapján folyamatban van. De itt kell említenem a Belügyminisztérium egyes térségi fejlesztési igények támogatásáról szóló kormányhatározatát, amely három beruházást és 360 milliós támogatási összeget jelentett a városnak. Ennek köszönhetően felújítottuk a Magyar utcát, elkészítették a szakemberek a városközpont rehabilitációját, valamint a Kápolna soron is megújulhatott az útburkolat, kiépítették a felszíni vízelvezetést és a közvilágítást is.

Ronyecz Péter, Adony polgármestere DH-archív

– A Fejér Megyei Önkormányzat a közgyűlés 244/2021. számú határozata alapján Adony Város Önkormányzatát 175 millió forint támogatásban részesítette, amelyből 30 millió forintot működési, a fennmaradó 145 millió forintot pedig fejlesztési feladatok kivitelezésére fordítottunk. Ennek köszönhetően megvalósult az Esze Tamás utca és a Duna sor összekötésének három méter széles aszfaltút-felújítása. Ez kátyúzással és a meglévő, átázott talaj cseréjével történt, majd megerősítéssel és az aszfalt burkolásával megoldották, hogy a település ezen részét is a megfelelő módon lehessen megközelíteni. A Bocskai utcában a szennyvízcsatorna-hálózat bővítése is megtörtént. Ahogy a város központjában található római katolikus templom és a Szent István Általános Iskola közötti területen mintegy 180 négyzetméteren a rendezvénytér is szilárd burkolatot kapott. Az iskola tetőtere megfelelő kialakítás hiányában nem tudott jól, az intézmény szolgálatában funkcionálni. A forrásból beépítették a tetőteret, tárolót és egy raktárhelyiséget alakítottak ki és jelentősen növelték így a nevelési intézmény hasznos alapterületét. A Rákóczi út 12. szám alatt egy használaton kívüli ingatlan vásárlásával az önkormányzat fedett buszváró kialakítását tervezte. A Szentmihály nevű településrész balesetveszélyes útszakasza is megújult. És a 2008-ban készült szennyvíztelep korszerűsítése is megvalósult.

Százmilliós nagyságrendű támogatást kapott a vármegyei közgyűléstől a település Fotó: Facebook

– A város 2022-es fejlesztései kapcsán a Fejér Megyei Közgyűlés 121/2022. számú döntésével 145 millió forint összegű támogatás került a városhoz. Ennek segítségével a Rákóczi utcában kialakítottuk a buszmegállót, a fennmaradó szabad épületrészben tároló, raktár, iroda és két üzlethelyiség alakult, amely vállalkozás számára kerül bérbeadásra. Itt az épület ingyen használható wifivel rendelkezik. Sikerült az adonyi rendőr­őrs bútorzatcseréjének első ütemét megvalósítani. Tehát az őrsparancsnokkal egyeztetve korszerű bútorok készültek, valamint az épület egy részének a padlózata is megújult. A Magyar Kézilabda Szövetség jóvoltából a kastélyparkban megépült egy gumiburkolatos kézilabdapálya. A forrás segítségével megterveztettük a pálya és az oda vezető útszakasz megvilágítását, és a kivitelezése is megkezdődött. Bár a Hóvirág óvoda kerítésének egy része korábban megvalósult, de a hátsó kerítésének építése ebben a projektben készülhetett el. A rendezvénytér burkolása az iskola és a templom között tovább épülhetett és az érintett terület térkő burkolatot kapott. A városi rendezvények színvonalasabb lebonyolítása érdekében beszerzésre kerülhetett egy 48 négyzetméteres színpad kiegészítőkkel a Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár részére. Végül ebből a forrásból bővült a Kinizsi utcai buszforduló felújítása és kialakítása is, és a városháza árnyékolása is sorra került, valamint az adonyi Sarlós Boldogasszony-templom 300 éves évfordulója alkalmából egy körülbelül 45 perces dokumentumfilm elkészítését szeretnék majd megvalósítani kicsivel több mint 15 millió forintból.

Sajtótájékoztatón jelentették be, hogy bölcsőde is épül Fotó: Laczkó Izabella

– A Fejér Megyei Önkormányzat 164/2022. számú határozata alapján önkormányzatunk 138 millió forint összegű támogatásban részesült. Ezen forrás nagy részét a 2022 évben végzett felújítások és beruházások többletköltségeinek finanszírozására fordította az önkormányzat, valamint további új fejlesztési elképzelések megvalósítására is.

– Mindezeken túl elmondhatom, hogy kifejezetten sok rendezvényünk volt, amelyben a közművelődési szakemberek mellett a település civil szereplői is jelentősen kivették a részüket. Nagyon jól sikerült, ezért remélem, hogy hagyományteremtő rendezvénnyel is gazdagodtunk a halászléfőző nap megszervezésével.

– Az elmúlt évben tapasztalt negatív tendencia, hogy nagyon megnövekedett a családi házak átalakítása, kiadása munkásszállássá. Egyelőre komoly bűnügyi változást nem tapasztaltunk. De az adonyiak megszokott életében az is jelentős változás, hogy a helyi hagyományokhoz képest szokatlanul viselkedő emberek nagy számban jelennek meg a közösségi helyeken. Ez megszokásra váró kihívás a település számára – fejtette ki Ronyecz Péter, Adony város polgármestere a 2022-es év összegzése kapcsán a Dunaújvárosi Hírlap olvasóinak.