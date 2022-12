Sokszor úgy érzem, nem is magyarok között élek. Vannak korosztályok, amelyek beszélgetését nem értem. Fogalmam sincs, miről tárgyalnak, még akkor sem, ha magyar szavakat használnak. Arról nem beszélve, a Mézga család című rajzfilmsorozatban használt új magyar nyelv is megirigyelné a köszcsi, lövcsi, mövcsi és mindenféle csis kifejezéseket. Valószínű, hogy az én hibám, de a fentieken kívül több olyan szó került be a köznyelvbe, aminek jelentéséről fogalmam sincs. Itt vannak az influenszerek, az internethírességek. Bármire gondoltam volna a jelentését illetően, de erre nem. De mit csodálkozom, amikor a havasi gyopárt is évekig hegyi állatnak gondoltam.