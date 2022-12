Több hete tart az otthon, Jótékonysági licit a Jószoliért elnevezésű Facebook-oldalára feltöltött képek árverése, most pedig elkezdődött a véghajrá, a licit december 15-én lezárul. Az elbűvölő képek alá már az árverés első napján megérkeztek a kommentek, s egy-egy kép alatt igazi licitháború is kerekedett. A 2020 óta több alkalommal is megrendezett licittel idén karácsonyi ajándékokkal szeretnék meglepni lakókat. A jelenlegi helyzet sajnos csak visszafogottabb ünneplésre ad lehetőséget, így a felajánlások nagy segítséget jelentenek az otthonnak. Az adományokból befolyt összeggel nemcsak az otthon gondozottainak okoznak örömet, de lehetőséget teremtenek további fantasztikus festmények létrehozására is.

Kóty Zsuzsanna, a licit elindítója és a művészetterápiás foglalkozás vezetője korábban elmondta, az árveréssel összegyűjtött pénzből a már elhasznált játékokat, terápiás eszközöket tervezik lecserélni, emellett pedig a jól bevált és sokat használt táblagépükből is szeretnének egy újat beszerezni. Remélhetőleg megvalósul majd elképzelésük, és az otthon lakói számos, jobbnál jobb eszközzel vághatnak neki az új évnek.