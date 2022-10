Szerdán a hivatalos Facebook-oldalán tette közzé az új látogatási rendjét az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai. Az említett bejegyzés így fogalmaz:

„Az elmúlt napokban tapasztalt – városunkban növekvő – megbetegedések miatt, valamint a környező intézményekhez hasonlóan az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona ellátottjainak védelme és egészségének megóvása érdekében október 12-től a látogatási rendben változást vezetünk be:

A látogatások időtartamát korlátozzuk, amelynek időtartama 20 perc/ellátott.

Egy ellátottat csak egy fő vendég látogathat. Az intézményeket felkereső hozzátartozókat arra kérjük, hogy akik felső légúti megbetegedéseket tapasztalnak, azok mellőzzék a látogatást.

Természetesen, ahogy eddig is, továbbra is biztosítjuk a hozzátartozók részére a romló egészségi állapotú ellátottakról történő elköszönés lehetőségét.”

Az intézményt a lakók csak indokolt esetben hagyják el, amelyet előzetesen kérnek egyeztetni a főnővérrel.

Az eltávozás alatt arra kérnek minden hozzátartozót, hogy fokozottan tartsák be a védelmi intézkedéseket.

Az intézményekben a maszk használata pedig kötelező.