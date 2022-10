„Korodhoz képest jól tartod magad.”, „A te korodban már mindegy.” Szinte mindennapos ilyen és ehhez hasonló megjegyzésekkel illetni az idősebb embereket. Nem is gondolnánk, de az idős emberek ilyesfajta hátrányos megkülönböztetése olyan erősen beleolvadt mindennapi életünkbe, hogy szinte észre sem vesszük.

Talán néhányak számára ismerős kifejezés lehet az ageizmus, amely az idős emberekkel szembeni negatív diszkrimináció frappáns megnevezése. Ennek koncepciója egész egyszerűen megfogalmazva a következő: az a felfogás vált normává, hogy öregnek lenni rossz. Az életkoron alapuló elutasító attitűd főleg a nyugati társadalmakban előforduló probléma.



Sajnálatos dolog, hogy a nyugdíjasok ma már sokszor válnak nevetség tárgyává a ­fiatalabbak körében, megszűnt az évtizedekkel ezelőtt még mindenki által fontosnak tartott tiszteletadás az idősebbek iránt. A dolog azonban ennél is komolyabb: az ageizmus megjelenhet más szinteken is, például a munkahelyi környezetben. Általános vélekedés, hogy az öregek buták, lassúak, és többé már nem képesek egyes feladatok ellátására, így sokszor utasítják el foglalkoztatásukat.

Az idősek életét korlátozó és megnehezítő, életkorral kapcsolatos megkülönböztetések is okot adtak arra, hogy az időseket védő, világméretű kezdeményezést hozzanak létre, amely az október 1-jén ünnepelt idősek világnapja.



Kifejezetten szükséges idősebb embertársainkat a társadalom egyenértékű tagjaiként kezelni. Fontos, hogy akár az idősek világnapja alkalmából létrehozott programok és események által, akár mindennapi tevékenységünkkel hozzájáruljunk ahhoz, hogy a korábbi generáció tagjai is a társadalom megbecsült részének érezhessék magukat. Hiszen ők azok, akik tengernyi tapasztalattal rendelkeznek az életről, és sok fontos tanáccsal tudják ellátni a fiatalokat, valamint ők azok, akik erős családösszetartó hozzáállásukkal életre szóló, erős kötelékek kialakítására képesek. Éppen ezek miatt kell köszönetet mondanunk nekik, nem csupán az idősek világnapján, de az összes többi napon is.

Vezető képünk illusztráció.