Az előszállási iskolában több olyan pedagógus tanít, aki maga is ott végzett. Ilyen volt az előző igazgató, és ilyen az újonnan megválasztott is. Serák Gabriella születése óta él a településen, szívesen emlékezik vissza diákéveire, mint mondja, meghatározó szerepet játszott életében, amit az általános iskolában tanult. Itt szerezte azokat a mély élményeket, amelyek elindították a pedagóguspálya felé. Diákként nagyon sok tanulmányi és szavalóversenyen vett részt, rendíthetetlen tagja volt az irodalmi szakkörnek, a Kincskereső klubnak, számos színdarabban szerepelt, a közösségért dolgozott, hiszen otthon, a szüleitől megtanulta, mi a jól végzett munka becsülete.

Gabriella a kecskeméti tanítóképző főiskolán szerzett tanítói oklevelet, és fel sem merült benne, hogy máshol tanítson. Előszállás nem eresztette. 1994-ben mindjárt osztályt kapott, az akkori igazgató bízott benne, és mentorként is segítette munkáját. Tőle tanulta meg a fiatal pedagógus, hogyan foglalkozzon a tehetséges diákokkal, és hogyan támogassa a részképesség-zavarokkal vagy magatartási problémákkal küzdő, illetve a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekeket. Az évek során kétszer töltött hosszabb-rövidebb időt távol az intézménytől: amikor megszülettek a gyermekei. Ezekben az években angol nyelvvizsgát tett, majd a tanítói diplomára épülő, kompetenciaalapú angol tanítói képesítést szerzett. Megújult képesítéssel és motivációkkal tért vissza a tanításhoz, és továbbra is aktív szerepet vállalt az iskolaközösség építésében, ráadásul az angol mint választható idegen nyelv oktatásának bevezetéséből is kivette részét.

Az energikus és ambiciózus pedagógus elmondta azt is, hogy a mintegy kétezer-hatszáz lelkes község iskolájának jelenleg nyolc osztályában kicsivel több, mint száznyolcvan diák tanul. Az egyemeletes iskola 1956-ban épült, előtte hatalmas park terül el, a közelben található a katolikus templom és az egykori ciszterci rendház. Az iskola virágos belsőkertje már messziről igen mutatós, a hátsókertben szabadtéri tanterem, tűzrakóhely, fűszerkert, íjászpálya és egy óriássakk számára épített sakktábla is található.

A személyi feltételekről, a tantárgyfelosztásról a nemrég kinevezett intézményvezető úgy nyilatkozott, hogy ez egyre nehezebb feladat. Az egyre csökkenő létszámú, de lelkiismeretes, összeszokott nevelőtestület évről évre nyugdíjas óraadó pedagógusokkal és más intézményekből áttanító kollégákkal kiegészülve és felfrissülve kezdi a tanévet. Három fő tevékenységre helyezik a hangsúlyt az oktató-nevelő munka során: differenciált képességfejlesztés és tehetséggondozás; érzelmi-művészeti nevelés és teljes körű egészségfejlesztés. A helyi értékek őrzése, aktív közösségi jelenlét és a hagyományok ápolása is fontos számukra, és Gabriella szeretné, hogy az iskola az élet, a tanulás és a munka harmonikus színtere legyen.