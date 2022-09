A helyi szociális intézmény majd egy éve kezdte meg működését a településen. Addig az önkormányzat ilyen irányú kötelezettségének társulásban tett eleget.

Fotók: Török Tímea

Szerdán az új intézményben működő idősek nappali ellátásához szerettek volna résztvevőket toborozni a szakemberek. A fesztelen hangulatot közös gasztronómiai élmény, majd vidám fellépők műsora és természetesen a jó zene és a tánc koronázta meg.

Az esemény résztvevőit Jobb Gyula polgármester akadályoztatása miatt Deák Ibolya önkormányzati képviselő üdvözölte. Beszédében megemlékezett a helyszínt biztosító, korábbi Nap Háza – Hold Udvara történetéről, továbbá kiemelte a szociális ellátás helyi szinten történő megvalósításának fontosságát is. Hiszen a településen a jócskán megemelkedett lélekszám és a megnövekedett igények lényegesen több feladat elvégzését teszik szükségessé az önkormányzat számára. Ezek megvalósítása és elvégzése helyi szinten könnyebben orvosolható az itt dolgozó szakemberekkel, akiknek több rálátásuk van a problémákra, mint korábban az adonyi társulással karöltve.



Adorjánné Bozsódi Irén, a Kulcsi Szociális Intézmény vezetője

A képviselő asszony arról is beszélt, hogy a településen zajló jelentős beruházások miatti helyhiány nem teszi lehetővé az idősek világnapjának – a már megszokott, méltó módon – a megünneplését. Így a Terefere jelentőségét tovább növeli, hogy a rendezvényen a világnap alkalmából is köszöntötték a megjelent kulcsi időseket.

Adorjánné Bozsódi Irén, a Kulcsi Szociális Intézmény vezetője megnyitója során ismertette a már működő szolgáltatásokat, mint az idősek nappali ellátása, a családsegítés, a szociális étkeztetés, vagy a gyermekvédelem. Beszélt a vezető a közeljövőben beinduló tanyagondnoki szolgálatról is, és bemutatta a jelenlévőknek az intézmény szakembereit.

A protokoll, valamint a Vidám Emberek Közösségének remek műsora után kedélyes beszélgetés közben elfogyasztották az ízletes bográcsgulyást, és szintén a dolgozók keze munkáját dicsérő házi süteményeket is.