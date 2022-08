A minap egy szóváltásra lettem figyelmes egy helyi nagyáruház bejáratánál. Három fiatal kollektív „újvárosi” rollerozással „szórakoztatta” a nagyérdeműt, nem egyszer akadályozva a boltba be- vagy onnan kifelé igyekvő járókelőket. Nem is hagyta szó nélkül ezt egy ember, aki megunva a fiatalok cikázását, nyikorgós fékezését, rollerugratását, eléggé ingerülten rájuk szólt. Követve az eseményeket azt kell mondanom, hogy igaza volt. Azt tudjuk, hogy a rollerek nem a tömegközlekedés eszközei, azt is, hogy nem nyugdíjasjárgányok, de azt is tudomásul kellene venni, hogy nem játékszerek. Annak ugyanis ön- és közveszélyesek! Ezt jó, ha megjegyezzük!