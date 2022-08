Amikor kis nebulóként az általános iskola első osztályát kezdtem, még nem tudhattam, milyen nagyszerű pedagógusokkal találkozom. Sokan közülük már nincsenek közöttünk, de néhányan szerencsére igen, akiknek szakmai rátermettségére, emberségére, türelmére ma is jó szívvel gondolok. Nemcsak jómagam, hanem gyermekeim is szeretettel gondolnak az általános és középiskolai alma materre is, korábbi tanáraikkal felnőttként is tartva a kapcsolatot. És ez így van jól! Ma már idősb tanáraimmal öröm találkozni, felidézni a „régi szép időket”, korábbi szigoruk természetesen mára megszelídült a közös emlékezésekben.