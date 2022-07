A népszámlálás egy mindannyiunkat érintő, általában tízévente ismétlődő adatgyűjtés. Az egész országban egy időben, azonos tartalommal és egységes módszertani alapon hajtják végre, kiterjed minden lakásra és személyre. A népszámlálás révén pontos és részletes képet kaphatunk hazánk népességének nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és vallási összetételéről, élet- és lakáskörülményeiről – írja az esemény felhívásában a Központi Statisztikai Hivatal.

A népszámlálás eredménye alapjául szolgálhat a településünket és a szűkebb lakókörnyezetünket érintő legfontosabb gazdasági, szociális és területfejlesztési döntések előkészítéséhez; fontos információval szolgál a helyi ellátási, szolgáltatási igényekről. A népszámlálás kérdőívét online is ki lehet tölteni, illetve számlálóbiztosok személyes közreműködése által is. Az online kitöltésre október 1–16. között lesz lehetőségük az állampolgároknak. A számlálóbiztosok október 17. és november 20. között keresik fel azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem töltötték ki online a kérdőívet. (Ha valaki lemarad, az november 21–28. között a település jegyzőjénél tehet eleget adatszolgáltatási kötelezettségének.) Kérdőívet kell kitölteni mindenkiről, aki Magyarországon él, azokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál rövidebb ideig külföldön tartózkodnak, illetve a külföldi állampolgárokról is, ha legalább 3 hónapja Magyarországon tartózkodnak.

A KSH minden magyarországi lakcímre postai felkérőlevelet küld szeptember utolsó napjaiban. Ebben a népszámlálásról szóló hasznos információk mellett egy 12 jegyű belépési kód is található, ami az online kitöltéshez szükséges.

A népszámlálásban való közreműködésre számlálóbiztosok jelentkezését várja az önkormányzat augusztus 12-ig. Mint azt a felhívásban írják, a terepmunka során körülbelül 200 címen kell címellenőrzést végeznie, és körülbelül 130-150 kérdőívet kitöltetnie. Számlálóbiztosnak az a nagykorú, cselekvőképes személy jelentkezhet, aki legalább középfokú végzettséggel, mobiltelefonnal és e-mail-­címmel, magabiztos számítógépes ismeretekkel, jó fellépéssel és beszédkészséggel, az otthoni felkészüléshez saját eszközzel és interneteléréssel rendelkezik. A jelentkezéshez szükséges formanyomtatvány letölthető az önkormányzat honlapjáról, illetve a polgármesteri hivatalban is beszerezhető, amit aztán kitöltve kell leadni a portán megtalálható gyűjtődobozba.