Több mint kétszázötvenen ültek asztalhoz ezen az estén. A műsor után a mányi és a vértessomlói német táncegyüttesek mutatták be produkcióikat, az Eber Kapelle zenekar fújta a talp alá valót. A rendezvényről Szabó-Pajer Loretta Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának vezetője számolt be lapunknak.

Egyre több fiatal őrzi az ősök kultúráját, hagyományait Fotó: Boldog József

- A jó hangulattal, a tánccal, a mulatsággal természetesen a sváb hagyományok folytatása is célja volt a programunknak. Ami még nagyon fontos, hogy szüleink, dédszüleink kultúrájának tiszteletben tartása és megőrzése mellett minél több fiatalt kapcsolhassunk be ebbe a nemes és szép feladatba. Az egyik ilyen törekvés volt a közelmúltban megújuló, megfiatalodó vezetőség a nemzetiségi önkormányzatban. Igyekszünk megszólítani a velünk hasonló korú fiatalokat, aminek az egyik legjobb, leghatékonyabb módja, hogy olyan programokat kínálunk, ahol saját korosztályukkal találkozhatnak. Egyasztalhoz ülhetnek beszélgetni, ismerkedni és táncolhatnak a nagyon hangulatos zenére. Talán észre sem veszik, hogy közben maguk is részesei lesznek a helyi és azon belül a sváb kultúrának. Úgy érezhetjük, hogy ennek a rendezvénynek a népszerűsége is igazolhatja a céljaink helyességét. Az időseink pedig megnyugodva dőlhetnek hátra, van, aki folytatja hagyományainkat.

Szabó-Pajer Loretta az Adonyi Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetője bízik benne, hogy egyre több fiatalt bekapcsolhat a hagyományőrzésbe

- A tavalyi évben elindult egy újítás, hogy mindig újabb településekről hívnak táncos együtteseket.

- Nagyon örülünk a kedvező fogadtatásnak, mind a közönség részéről, mind a meghívott együttesektől. Az elmúlt évben a fiatalokra jellemző lendülettel indultunk neki a változtatásoknak. Ügyelve, hogy az eredeti értékekkel párhuzamosan a program fő vonalát is megtartsuk, hiszen a hagyomány, a bál, a sör, az eredeti sváb ételek, öltözékek, a zene, a tánc ez mind összetartozik. Nagy büszkeségünkre mindig vannak más településről is vendégeink. Az idén a legnagyobb számban – negyven fővel – a rácalmási német nemzetiségiek képviseltették magukat.

A Vértessomlói Német Nemzetiségi Tánccsoport

- Adony alapvetően boros vidék. A sör és a bor kedvelése megfér egymás mellett?

- Igazán különlegesnek mondhatjuk ebből a szempontból is az idei fesztiválunkat, mivel voltak olyan boros gazdák, akik eljöttek rendezvényünkre és megkóstolták a sörünket. Attól persze nem kell félni, hogy elrontják az adonyi borokat, de a mostani esemény is igazolhatja, hogy a két tábor és az italok jól megférnek egymás mellett.

- Adony jelenkori mindennapjaiban mennyire vannak jelen a sváb hagyományok?

- Sajnos csak a rendezvények alkalmával. Illetve az óvodában van néptáncoktatás. Az iskolában már nincs és a felnőtt csoport is szünetel. A zenei kultúrában inkább tetten érhető, mivel a Bandi Band játszik sváb darabokat is. És hát nem utolsó sorban a Szőlőhegyen is felhangzik egy-egy jó harmonika szó – hallhattuk a zárómondatokban Szabó-Pajer Lorettától.