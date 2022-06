Szécsenfalvi Zsigmond vezérigazgató a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a Dunagépnél - mely a legnagyobb hazai autódaru kölcsönző vállalat - a jól képzett, nagy gyakorlattal rendelkező szakember gárda és a megbízható géppark biztosítja az emelési feladatok szakszerű és biztonságos elvégzését.

Folyamatosan fejlesztik eszközparkjukat, melynek újabb állomása az elnyert pályázati forrásból megvalósuló új eszközbeszerzés is. Ennek keretében egy olyan öttengelyes autódarut vásárolnak, mely 110 tonna teherbírású és összességében 91 méter magasra képes terhet elhelyezni. A Dunagép modern daruk szegmensében 25 – 500 tonnáig rendelkezik gépekkel. Mint azt a vezérigazgató elmondta a megvásárolandó új eszköz praktikus szerkezet, jól illeszkedik majd a cég gépparkjába, különösen az ipari karbantartási szegmensbe illeszkedik majd.

Fotók: Brousil Csaba/Dunaújvárosi Hírlap

Szécsenfalvi Zsófia cégvezető a pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy az eszközbeszerzésen túl vezető menedzsment képzést is indítanak majd. Több sajtó-nyilvános eseményt is tartanak majd a témában, a záró eseményen a terveik szerint az új eszközt is be tudják mutatni.

A tájékoztató után rövid telepbejárás keretében mutatták be a vállalat eszközparkját, korábbi fejlesztéseiket is. Ennek során elhangzott, hogy a Dunagép Zrt. alapfilozófiája biztonságos körülmények között a vevők megelégedettségének biztosítása a daruzás területén olyan szolgáltatás nyújtásával, amely a vevők igényeit teljes körűen kielégíti és ezzel együtt magába foglalja a mindenkor versenyképes minőséget a szerződéskötéstől az elvégzett munkáig és a munkaterület átadásáig.