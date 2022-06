Horváthné Ottinger Hajnalka intézményvezetőtől ezt is hallottuk.

– Valóban nagy a kihívás, hiszen a név kötelez, és ez egy csodálatos tanintézet. A csoda viszont a múltunkban van, de arra törekszünk, hogy jelenünkben és a jövőnkben is meg lehessen majd találni.



A diákok izgatottan várták, hogy elkezdődjön a nyitótánc, amire olyan sokat készültek Fotók: Balogh Tamás

– A Móricz egy művészképző?

– Így van, hiszen az elsődleges profilunk az ének-zenei oktatás, de mellette nagyon sok új dologra is nyitottak vagyunk, amiket az élet hoz a számunkra, amiknek meg kell felelnünk.



– A mostani gyermekeken látni, hogy a zene köré épül majd föl az életük?

– Azt gondolom, hogy a zene minden téren nevel, és egy pluszt ad az ember életébe. Minden gyermek egy hatalmas érték, és könnyen lehet, hogy közöttük is vannak olyanok, akiket néhány év után ismert előadóként fogunk a médiában viszontlátni.



Horváthné Ottinger Hajnalka intézményvezető

– Izgalmas volt a szülőkkel való találkozás?

– Egy kis izgalom minden hasonló esetben megvan bennem is, de igyekezek alaposan felkészülni az eseményre. Várom a lehetőséget, hogy kialakítsuk azokkal is a kapcsolatot, akikkel eddig nem volt rá módunk, ugyanis a Móricz nem működik a szülők nélkül.



– Ma is móriczosnak vallja magát?

– Régi móriczos diákként, majd később pedagógusként, sőt, az itteni szülői szervezet vezetőjeként is büszkén álltam ott a bejáratnál, ahol a vendégeket vártuk. Ők is szívből szeretik az iskolát, és mindent megtesznek azért, hogy minél sikeresebb legyen. A ruhámon ez a kék szín a Móricz iskola üzenete, és a ma is büszke azonosulásom az iskolával.



Jól érezték magukat a vendégek

– Mitől jó ez a bál?

– Az iskola mindig arról volt híres, hogy az ottani emelt szintű ének-zenei oktatás mellett nagyon komoly közösségépítés is folyik. Ennek az egyik hatása ez a szülő-pedagógus bál is.



A házigazdák várták a vendégeket: Horváthné Ottinger Hajnalka, Horváth Attila és Matussné Füleki Hella

– A jótékonysági akciónak idén mi a célja?

– Ez alkalommal az iskola udvarán lévő emelvény felújítására gyűjtünk, ami az iskola 1953-as megnyitása óta szolgálta a mindenkori iskolásokat. Az est másik fontos célja a közösségépítés, hiszen a szülők és a pedagógusok egy asztalnál ülve megismerhetik egymást és az elképzeléseiket.