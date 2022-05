A programra bárki regisztrálhatott, és eldönthette, hogy önkéntesként vagy koordinátorként szeretne tevékenykedni. Perkátán a koordinátori feladatokat Tagai Réka látta el, értesülhettünk a falu hivatalos honlapjáról. Az önkormányzat díjmentesen kapott védőkesztyűket, szemeteszsákokat a szervezőktől, illetve az összegyűjtött hulladék elszállítása sem terhelte a falu kasszáját.



Megtisztult a Győry-kastélyhoz, illetve a Hunyadi Mátyás Általános Iskolához tartozó terület valamint a faluház környéke is Fotó: Szentesi Kitti

Perkáta ügyvivő alpolgármestere, Oláh István a következőképpen foglalta össze a május 2–8. közötti időszakot:

A faluüzemeltetés rendszeresen ellenőrzi a perkátai külterületeket, ezért szerencsére kirívó szemétkupacokkal, illegálishulladék-lerakatokkal nem találkoztak. Illetve a programban meg volt határozva, hogy milyen jellegű hulladék szedhető össze, tehető a zsákba. A TeSzedd! keretében nem lehetett veszélyes hulladékokat, például akkumulátort, elektromos berendezéseket, építési törmeléket gyűjteni, de zöldhulladékot sem. Csak olyan dolgokat lehetett összeszedni, amit gumikesztyűvel, balesetmentesen, biztonságosan a zsákba helyezhettek. A szelektív hulladékgyűjtésnek sem most volt itt az ideje, mivel ezek a hulladékok erősen szennyezettek is lehettek, és pont ez miatt nem kerül újrahasznosításra.

Harmincöt zsákot töltöttek meg Fotó: perkata.hu

Az ügyvivő alpolgármester a következőképpen folytatta:

– Hétfőtől szombatig bárki egyénileg gyűjthette a lakókörnyezete szűkebb és tágabb környezetében is a szemetet. Május 5-én, csütörtökön 10 és 15 óra között pedig Perkáta egyik külterületi részét vették célba, és tisztították meg. Nevezetesen a Csikólapos mögötti fás területet. (Csak zárójelben megjegyezve: amely fotós szívem egyik legkedvesebb területe.) De ezenkívül a belterület is megtisztult, a teljesség igénye nélkül: a Győry-kastélyhoz, illetve a Hunyadi Mátyás Általános Iskolához tartozó terület valamint a faluház környéke is.

Oláh István, Perkáta ügyvivő alpolgármestere Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

Perkátán összesen harmincöt önkéntes vett részt a programban szabadidejüket nem sajnálva, és harmincöt zsák hulladékot sikerült összegyűjteniük az egy hét alatt.