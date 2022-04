A szavazási adatok több mint 99 százalékos feldolgozottsága mellett az látszik, hogy Varga Gábor 65,15 százalékos eredményt ért el, amíg a baloldali összefogás jelöltje, Kertész Éva a voksok mindössze 23,8 százalékát szerezte meg. Varga Gábor tehát hatalmas győzelmet aratott, meg is kérdeztük, miként vélekedik a vasárnapi választásról.

Varga Gábor a családjával ment szavazni Fotó: amatőr

A képviselő rögtön azzal kezdte válaszát, hogy ezúton is gratulált dr. Mészáros Lajosnak, a Fejér megyei 04-es választókörzetben elért eredményéhez. Majd megköszönte mindenkinek, aki elment szavazni a vasárnapi választásokon, különösen azoknak, akik személy szerint rá adták a voksukat. Elmondta, hogy ebben a körzetben ciklusról ciklusra építkezve sikerül előrelépniük, ami most a választók jóvoltából folytatódhat tovább. Mint mondta, ezzel a szisztematikus építkezéssel egy hátrányos térségből sikerült fejlődő térséget formálni.

Hangsúlyozta, hogy ebben a körzetben vannak még megvalósításra váró tervek, amelyekből minél többet szeretne megvalósítani ebben a ciklusban, ezzel is még több támogatót megnyerni a térség fejlődésének Dél-Fejérben.