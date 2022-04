– Újból fontos dolgok miatt jöhettem Daruszentmiklósra. Rauf Norbert polgármester úr elsőként büszkén mutatta a legújabb gépjárművüket, a három oldalra billenthető platóval szerelt kisteherautójukat. Egy ilyen, jó lendületben lévő településen számos alkalmat fognak találni a rengeteg tennivalójuk közben a hasznosítására. Általában is elmondhatjuk, hogy a település jármű- és gépparkja, valamint a technikai rendszere egyre bővül, Rauf Norbert remekül menedzseli a települését, és jó érzékkel, jó ütemben használja ki a Magyar Falu Program nyújtotta lehetőségeket.

– Egy másik fontos dolgunk annak az útszakasznak a megtekintése volt, amely szilárd burkolatot kap, és a település két fontos részét fogja összekötni. A felújítandó út kilencszáztizenegy méter hosszúságú, amelyre a Vidékfejlesztési Program keretein belül sikerült támogatást nyerni Magyarország Kormányától.

– Ezt az alkalmat összekötöttük az iskola meglátogatásával, ahol dr. Nagy Margit, az intézmény vezetője bemutatta nekünk a mindennapi munkájukat, mesélt a diákjaik sikereiről, és örömmel tájékoztatott bennünket a tanulói létszám várható emelkedéséről. Egyúttal megismerhettük a jövőről szőtt terveiket is.



Dr. Nagy Margit iskolaigazgató kalauzolta a vendégeket az intézményben Fotók: a szerző

– Összegezné az elmúlt négy évben történteket, kérem!

– Az egyik legszebb tavaszi hónapot éljük meg, de a munkámat, ezt a képviselői ciklusomat tekintve mégis inkább kora őszi hangulatom van. Az elért eredményeink összegzése zajlik, ami egy kicsit hasonló a betakarításhoz. Most láthatjuk, hogy mit sikerült megvalósítanunk az elmúlt évek során. Dél-Fejérben nem az elmúlt két hónapban álltunk neki, hogy most látványos eredményekkel büszkélkedhessünk, hanem évek óta szisztematikusan megtervezett, végrehajtott munkát végeztünk az itt élőkkel együtt.

– Ezeknek a településeknek fejlesztési terveik voltak és vannak, és tettek is érte, hogy azok megvalósuljanak. Tervek nélkül nincs jövő. Itt van például a szennyvízcsatorna-beruházás, ami Daruszentmiklós és Nagykarácsony közös projektje, és amit a következő ciklusban mindenképpen meg is fogunk valósítani.



– Mintha a településvezetők a munkatársai lennének!

– Ez így is van, hiszen a polgármesterek a legközvetlenebb munkatársaim, akiket a kollégáimnak tekintek. Harmincöt település és a vezetőik tartoznak hozzám, akik a jó összetételű képviselő-testületeikkel eredményes munkát végeznek. Ezeken a helyeken a civileket is bevonják a tervek megalkotásába, akik nyilvánvalóan a természetes szövetségeseink, és együtt döntik el, hogy milyen közös jövőt szeretnének a településük számára. Magam is polgármester voltam, és akkor azt szerettem volna, hogy a terveimet ne akarják egyből elvetni, hanem gondolják meg, hogy miért jutottam egy-egy elhatározásomra, és ha tudnak, segítsenek a végrehajtásukban.

– Most, hogy átkerültem a „másik oldalra”, ha valamelyikük mond nekem valamit, és kéri, hogy abban segítsem, akkor megpróbálom legjobb tudásom szerint, akár ötletekkel, javaslatokkal és a lehetőségeket látva megtenni. A megvalósulásnál pedig közösen örülünk a sikernek. Azt gondolom, nekem az a dolgom, hogy a mi vidékünk, Dél-Fejér egy épülő-szépülő településrendszer legyen.

– A családtámogatási rendszer hatása mennyire érezhető?

– Már szinte a legelső frakcióülésen is nagyon sokat beszélgettünk erről a dologról, tizenkét évvel ezelőtt. Azóta is a kormány terveinek az egyik alappillére a családtámogatási rendszer. Fontos, hogy a gyermeket vállalók megbecsült tagjai lehetnek a társadalomnak, ne a szegénységgel legyen egyenlő, ha valaki többet is szeretne fölnevelni. Tehát, ha egy fiatal pár megálmodja velük a közös jövőt, akkor meg is születhessenek. Amikor bölcsődéket adunk át, azok fél év múlva telt házzal működnek. Baracson például óvodát avattunk, és hamarosan szóltak, hogy már azt is lassan kinövik. Így alakult ez Daruszentmiklóson is, ahol a bejövő csoportlétszám alapján már önálló első osztályt tudnak majd indítani.



Tesztüzem: Rauf Norbert próbálta ki a billenőplatós kisteherautót

– Elégedetten tekint vissza az elmúlt ciklusra?

– Nem szeretnék álszerény lenni, de erre azt szoktam mondani, hogy elégedetten, de nem megelégedetten teszem azt. Én is látom, hogy honnan indultunk, de azt is látom, hogy még mennyi feladat vár ránk. Nagyon sok mindent tettünk, de nagyon nagy a lemaradásunk. Ezért kell még fokozottabban, célzottabban és hasznosabban eltöltenünk a munkára fordított időnket.

– A vidéki emberekre, így rám is jellemző, hogy a jövő sokkal jobban izgat engem annál, mint amit már elvégeztem. Amikor ma ideérkeztem, akkor is azt mondtam, hogy mi nem csillogunk és villogunk, hanem mindig tesszük a dolgunkat, hogy ez a térség továbbfejlődjön.

Rauf Norbert, Daruszentmiklós polgármestere igazán büszke lehet a közelmúltbeli fejlődésükre. Elmondta:

– Most a legbüszkébb arra vagyok, hogy az egyik legfontosabb szakaszon utat építhetünk. Már az én gyermekkoromban is a földutat használtuk az iskolába járáshoz. Az a földút kap most szilárd burkolatot még a tavasszal, három méter széles, kitérőkkel kiépített úttest épül, ami megoldja a Berzsenyi Dániel és a Durda utca, de úgy is mondhatjuk, hogy a kisszentmiklósi és a dánieltelepi településrészek közötti közlekedést.

– A technikai hátterük is tovább­erősödött

– Ezen a héten a mi településünk életében egy másik nagy fontosságú esemény is történt. Közterületi eszközként vásároltunk egy billenőplatós kisteherautót, amivel egy közel harmincéveset váltottunk ki. Ez nagyon fontos a karbantartási feladataink ellátásához, hiszen ezzel tudjuk szállítani a hozzá szükséges munkaeszközöket és a feladatokat ellátó személyzetet is.

– Hamarosan zárjuk a csapadékvíz-hasznosítási projektünket. A megvalósítása a lakosság belvízbiztonsága és környezetvédelmi okok miatt vált szükségessé.



Fiatalodik a község? Jól látom?

– Nagy örömünkre egyre több gyermek születik. Ezért tavaly kormányzati támogatással megépítettük a mini bölcsődénket, ahol máris betöltöttük a férőhelyeket, sőt várólistát kellett fölállítanunk. Az óvodánk kétcsoportos, és ott is létszámmaximumon dolgozunk.

– Tekintsünk vissza kicsit...

– 2006 óta vagyok polgármester. Sok jó dolog történt azóta. A fejlődést nem lehet konkrétan egy-egy ciklushoz kötni, hiszen a pályázati rendszer miatt a feladatok megvalósítása átcsúszhat egyikből a másikba. Folyamatosan végezzük az előkészítő és a kivitelezési munkákat. Mindenképpen elégedett vagyok az eddigi, közös teljesítményükkel. Daruszentmiklós lendületes fejlődést ért el, ami csak pályázati támogatásokkal sikerülhetett. Ehhez folyamatos, megbízható segítséget, és hasznos tanácsokat kaptunk Varga Gábor országgyűlési képviselő úrtól. Az általa képviselt többi településsel együtt elmondhatjuk, hogy ő a sajátjaként gondol például Daruszentmiklósra is. Folyamatosan arra törekedett, hogy a lehetőségek szerint minél sikeresebbek legyünk, előrébb jussunk, megvalósíthassuk a terveinket.