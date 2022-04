Itt a tavasz, pezsdül az élet a Duna-parton a horgászok számára is.

– A horgászegyesület idei évi halgazdálkodási terve 65 mázsa piaci ponty kihelyezését írja elő a Kikötői-öböl és Felső-öböl területére. Ebből az első pontytelepítésre a napokban kerül sor, mintegy 13 mázsa a két területre. Itt meg kell említeni, hogy ezt a haltermelők a tavalyi 920 forintos kilónkénti bruttó ár után az idén 1260 forintért biztosítják a halgazdálkodóknak.

Piaci, azaz legalább kétkilós pontyok érkeztek a Felső-öbölbe Fotók: Laczkó Izabella/Dunújvárosi Hírlap

Egyesületünk kérésére a halgazdálkodási hatóság az idei évre a Felső-öböl területére feloldotta a ponty fajlagos tilalmát, így innen májusban is fogható és elvihető ez a halfaj – mondta el a lapunknak Somfai, aki az aktualitásokról is szólt:

– Ez annál is inkább nagy öröm a horgászok számára, mert a város önkormányzata és a DVG Zrt. elvégezte a fenti területen a part menti beteg, veszélyes fák kivágását és az összeborult ágak ritkítását, megkönnyítve ezzel a horgászatot, a botok kellő távolságra történő bedobását. Az elmúlt időszakban folyamatosan nő a gyermekhorgászok száma, egyre többen érdeklődnek a vízparti elfoglaltságok iránt. Ezt bizonyítja, hogy a 2. évre is meghirdetett „Vízi és vízparti élőlények” rajzpályázatunkra 92 pályamunka érkezett, amit a zsűri a napokban értékel, majd az egyesületünk díjaz. A pályamunkákat az MMK-ban állítjuk ki, s ott lesznek megtekinthetőek.

– Az idei évben másodízben hirdettük meg a gyermekhorgásztábort az örspusztai Nyalóka-szigeten, ami tavaly osztatlan sikert aratott. Az idei évben a korlátozott lehetőségek miatt már csak kevés jelentkezőt tudunk fogadni.

– A közeljövő eseménye a május 1-i Öböl-kupa horgászverseny gyermek és felnőtt kategóriában, valamint a június 4-re meghirdetett gyermeknapi horgászverseny az általános iskolás tanulók számára. Jelentkezni lehet a horgászirodában. Egyesületünk a horgásztatás mellett halgazdálkodási és halvédelmi feladatokat is ellát. A légköri felmelegedés a vizek hőmérsékletének emelkedésével is jár, ennek következtében elszaporodhatnak olyan vízi élőlények, aminek túlszaporodása veszélyt jelenthet a halállo­mányra, ennek elhárítására fel kell készülnünk. Mint ahogy a törpeharcsák túlszaporodását is folyamatosan kontrolláljuk és ritkítjuk. A múlt évben két esetben több mint 1300 kilogramm törpeharcsát halásztunk le a Felső-öböl területéről.

– Szeretjük a hódokat, védett és nagyon aranyos állatok, de tevékenységükkel sok bosszúságot okoznak.

Május elsején ismét várják a pecásokat az Öböl-kupa horgászversenyre

A megrágott fák balesetveszélyesek. A bürokrácia szövevényes útjai nem könnyítik meg a veszély megszüntetését és a károk elhárítását.

– Végül hadd dicsekedjek el azzal, hogy sokéves spórolás után elkezdtük és lassan befejezzük a horgásztanyánk korszerűsítését, állagmegóvását, aminek része a terület védelmét biztosító biztonsági kamerarendszer kiépítése is. Ehhez kértünk és kaptunk anyagi segítséget a horgászainktól és az önkormányzattól, amit ezúton is hálásan köszönünk. Tehát jól indul az év a horgászok számára, és várhatóan számos élménnyel kecsegtet. Mindenkinek jó időtöltést kívánunk, görbüljön a bot! – mondta lapunknak Somfai Rezső.