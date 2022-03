Dunaújváros -A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2008 óta rendezi meg a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt (SZKTV), kibővítve az Országos Szakmai Tanulmányi Versennyel (OSZTV). Mint azt a verseny honlapján részletezik, a szakképző iskolák diákjai először helyben az elméleti tudásukról bizonyíthatnak, majd a területi előválogatókon gyakorlati feladatokat kapnak. Ezután következik a bemutatókkal, interaktív elemekkel tarkított országos döntő, a Szakma Sztár Fesztivál, amelyet a fővárosban rendeznek meg, és amelyre minden érdeklődőt szeretettel várnak.

A versenyek célkitűzése a gyakorlatigényes, „fizikai” szakmák társadalmi elismertségének és vonzerejének növelése a szakmatanulás népszerűsítése révén, a „Szakmát a kézbe” szlogen jegyében – olvasható a szakmai megmérettetés leírásában.

Dunaújvárosból rendszeresen neveznek középiskolások erre a szakmai versenyre. Az írásbeli előválogatókat már lebonyolították, megvannak az eredmények is, amelyekről megkérdeztük a szakképző intézményeket. Népes továbbjutó csapattal büszkélkedhet a Dunaferr iskola. Ipari gépész szakon Izsák Dávid, épület- és szerkezetlakatos szakon Kamanczi Miklós, Németh Krisztián, Radó László, Sebestyén Dávid, Szűcs Dávid és Varga Balázs, hegesztő szakon pedig Dézsi Martin, Kardos Máté, Pottondi Szabolcs, Oroszi Balázs és Zagyva Bence bizonyíthat a középdöntőben. Baráth Artúr igazgató elmondta, nemcsak a továbbjutó diákjaira büszkék, hanem minden indulójukra, többen vannak köztük olyanok, akik teljesítették azt a szintet, amellyel mentesülnek a szakmai vizsgák alól.

A Lorántffy Zsuzsanna Technikum tanulói közül tíz diák volt érintett a rangos szakmai versenyben

A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum hét diákja jutott tovább az írásbeli fordulóban elért eredménye alapján. Mint azt Magyar András igazgató vázolta, a tíz cukrásztanulójuk közül egy, a négy szakácstanulójuk közül ketten, az öt pincértanulójukból négyen bizonyíthatják majd gyakorlati tudásukat is. Az eladók mezőnyében két diákjuk versenyzett, ők nem jutottak tovább. Magyar András kiemelte, az SZKTV minden évben egy fontos szakmai megmérettetésnek számít, és arra biztatják a tanulóikat, hogy minél többen próbálják ki magukat ezen a megmérettetésen, hiszen látják, hol tartanak a tanulmányaikban, a szakmai felkészültségükben, egyfajta visszajelzés lehet számukra, ahogy nekik, pedagógusoknak is. Hozzátette, az is nagy öröm, hogy az elmúlt időben visszanyerte a régi nagy tekintélyét az SZKTV.

A Hild József Technikumból összesen nyolc tanuló nevezett a megmérettetésre. A négy szakiskolás diákjuknak a múlt héten volt az első, írásbeli forduló, ennek még várják az eredményét. Kolics József igazgató arról számolt be, hogy két asztalos- és egy kőművestanulójuk nem jutott tovább, viszont van kiért szorítaniuk a középdöntőben, ugyanis Tarján Jenő a magas­építő technikusok között kiemelkedően teljesített.

Tíz diák volt érintett a szakmai versenyben a Lorántffy Zsuzsanna Technikum részéről. Oroszi Csilla igazgatóhelyettes vázolta, hogy négy fodrász- és hat kozmetikustanulójuk nevezett a megmérettetésre. A fodrászok közül mind a négyen, Kertész Linda, Somogyi Kata, Sábics Alexandra és Zsolnai Fanni is 60 százalék fölött teljesítette az írásbeli fordulót, tehát mentesülnek a vizsga alól. Kertész Linda eredménye középdöntős szintű lett, viszont védettségi igazolvány hiányában nem versenyez tovább (a döntőben minden résztvevőnek rendelkeznie kell érvényes védettségi igazolvánnyal). A kozmetikusok közül Ámán Anna, Jakab Alexandra és Bozsoki Andrea teljesítménye érte el a 60 százalékot. Ámán Anna továbbjutott a középdöntőbe, amely március 5-én lesz majd Keszthelyen. A Lorántffy iskola diákjait Lehoczkyné Tóvizi Ilona és Szentpáli Elvira Zita oktatók készítették fel a szakmai megmérettetésre.