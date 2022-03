Tegnap kezdődött, és még ma is nyílt napra várják a leendő óvodásokat és szüleiket a Dunaújvárosi Óvoda intézményei. A program céljáról lapunknak Gyenes Józsefné intézményigazgató beszélt:

– A járványhelyzet miatt az elmúlt két évben sajnos nem volt lehetőségünk megszervezni ezen alkalmakat. Akkor online formában próbáltunk minden fontos információt közölni a szülőkkel az óvodaválasztással kapcsolatban. A szülők már korábban jelezték, ha újra lesz mód megszervezni e nyílt napokat, akkor szívesen élnének a lehetőséggel. Körzetenként 2-3 intézmény közül lehet választani. Korábban is jeleztük, hogy a szülők és a kisgyermekek bátran keressenek fel több óvodát is, éppen ezért egy-egy dél­előtti és délutáni idősávot is kijelöltünk. Az óvodai beíratás alkalmával három intézményt lehet sorrendben megjelölni, éppen ezért lényeges, hogy a szülőknek legyen „élő” tapasztalatuk az intézményben folyó szakmai munkáról, módszertanról. E nyílt napok során a betérő családok bátran tehetnek fel kérdéseket, informálódhatnak. A leendő kis óvodásaink pedig találkozhatnak az óvó nénikkel, akik foglalkoznak majd velük szeptembertől. A Dunaújvárosi Óvoda munkatársai ezen alkalmak során szívesen adnak tanácsokat akár a beszoktatásra, akár a szobatisztaságra történő nevelésről is. A beszoktatás minden kisgyermeknél más. Számos kisóvodásnál elég pár hét, más gyermekeknél elnyúlik akár két-három hónapig is. Nem könnyű időszak az a családok életében, mi megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy ez a folyamat gördülékenyen működjön – fogalmazott lapunknak Gyenes Józsefné.



A mai nyílt nap során 9 és 11, valamint délután 15 és 16.30 között várják az érdeklődőket a helyi óvodák.