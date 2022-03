Nincs annál hitelesebb elismerés, mint amit a kollégáktól kap az ember. Szerkesztőségi szavazataink alapján ezúttal Molnár Emese kolléganőnk kapta a sajtónapi Nívódíjat, aminek nagyon örült, hiszen – elmondása szerint – eddig még semmilyen díj nem találta meg őt. Emese két éve csatlakozott a Dunaújvárosi Hírlap csapatához. Igazán jól jártunk vele. Amikor belép a szerkesztőségbe, rögtön látszik rajta, hogy milyen napja van. A legtöbbször életvidám, ha pedig kicsit szomorkás, akkor meg mi próbáljuk „felhozni”. Hamar megszerettük őt. Benne megvan az az őszinteség, ami talán sokunkból már kiveszett.

Várkonyi Zsolt, a Dunaújvárosi Hírlap főszerkesztője, és nívódíjas kolléganőnk, Molnár Emese Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

Ő amolyan igazi megoldó ember is, hiszen gyakran azon vesszük észre magunkat, hogy nem tudunk olyan témát adni neki, amit ne tudna teljesíteni. Azon kevesek közé tartozik a mai világban, akik nem azt visszhangozzák, hogyan nem lehet valamit „megcsinálni”. És nem csak a tollat, hanem a mikrofont is jól kezeli. Mielőtt valamit félreértenének, nos Emese a média audiovizuális világában is otthon van, ezzel új színt visz lapunk online platformjára is. Persze vannak gyengéi is. Talán nem haragszik meg, ha „sorra vesszük”. Ilyen a cigi, a kávé, a szomszédos pékség friss termékeiről nem is beszélve. Persze néha nekilendül, hogy e „káros szenvedélyeit” leküzdje, mi meg csak rendre rácsodálkozunk erre. Maga is azt vallja, hogy nem félni kell az életet, hanem élni! Bár egy betű csak az eltérés, de micsoda különbség!